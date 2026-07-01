A cumpărat o casă de 1 euro în Italia, dar a descoperit o problemă uriașă când a ajuns

Meredith Tabbone, din Chicago, a cumpărat o locuință în Sambuca di Sicilia, unul dintre satele incluse în programul italian „Case de 1 euro”.

Ea nu a ales întâmplător localitatea. Străbunicul său plecase din Sambuca di Sicilia spre Statele Unite în 1902, iar femeia și-a dorit să readucă proprietatea familiei la viață.

Ce problemă a descoperit când a ajuns la casă?

Deși a plătit doar 1 euro pentru imobil, starea acestuia era dezastruoasă.

Meredith a povestit că locuința:

nu avea electricitate;

nu avea apă curentă;

avea podele aflate la niveluri diferite în aproape toate camerele;

conținea azbest;

era plină de excremente de porumbei.

„Starea proprietății era, în cel mai bun caz, dezastruoasă”, a declarat aceasta pentru CNBC Make It.

Cât a costat renovarea?

Inițial, Meredith și-a propus un buget de aproximativ 40.000 de dolari.

În final, costurile au ajuns la 446.000 de dolari (aproximativ 380.000 de euro), de peste zece ori mai mult decât estimase.

Lucrările au inclus:

refacerea completă a podelelor;

instalarea rețelelor de apă și electricitate;

eliminarea azbestului;

montarea unor ferestre noi;

recompartimentarea și modernizarea celor 18 camere ale casei.

Renovarea a durat aproximativ trei ani și jumătate.

De ce spune că nu regretă investiția?

Deși investiția a fost uriașă, Meredith afirmă că și-a găsit locul în Sicilia și nu intenționează să vândă niciodată casa.

Ea spune că vrea să petreacă aproximativ patru luni pe an în Italia și că, după moartea sa, proprietatea va fi donată comunității locale.

Ce este programul „Case de 1 euro”?

Programul italian „Case de 1 euro” a fost lansat pentru a salva satele afectate de depopulare.

Numeroase localități din Sicilia, Sardinia, Calabria, Molise și alte regiuni scot la vânzare case abandonate la prețuri simbolice, scrie Mirror.

În schimb, cumpărătorii trebuie, de regulă:

să renoveze imobilul într-un anumit termen;

să respecte arhitectura locală;

să investească sume considerabile în restaurare.

În multe cazuri, costurile renovării depășesc cu mult prețul simbolic al achiziției.

Merită să cumperi o casă de 1 euro?

Experții imobiliari atrag atenția că prețul de 1 euro reprezintă doar începutul investiției.

Pe lângă lucrările de renovare, proprietarii trebuie să ia în calcul taxele notariale, proiectele tehnice, autorizațiile și costurile cu materialele și manopera, care pot ridica investiția la zeci sau chiar sute de mii de euro.

Programul „Case de 1 euro” funcționează în zeci de localități din Italia și a atras mii de cumpărători din întreaga lume. Scopul este revitalizarea satelor afectate de depopulare și conservarea patrimoniului arhitectural, însă autoritățile avertizează că aceste proprietăți necesită aproape întotdeauna renovări majore.