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A fost închisoare, arhivă și cameră de tortură. Turnul din mijlocul celui mai vechi pod de lemn din Europa

Aproape 700 de ani, peste 200 de metri de lemn și o noapte în care a ars aproape tot. Podul din Lucerna, la câteva ore de Milano, e cel mai vechi pod acoperit din lemn din Europa.
A fost închisoare, arhivă și cameră de tortură. Turnul din mijlocul celui mai vechi pod de lemn din Europa
Andreea Tobias
25 oct. 2026, 09:10, Life-Inedit
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La aproximativ 240 de kilometri de Milano, în orașul elvețian Lucerna, un pod din lemn traversează râul Reuss de aproape șapte secole. Kapellbrücke este cel mai vechi pod acoperit din lemn din Europa și unul dintre cele mai fotografiate locuri din Elveția.

Podul a fost construit în secolul al XIV-lea, ca parte a fortificațiilor orașului, scrie turistipercaso.it.

Numele vine de la Capela Sf. Petru din apropiere, iar în italiană este cunoscut drept „Ponte della Cappella”. Astăzi pornește de la Teatrul din Lucerna, de pe malul sudic, și ajunge la Capela Sf. Petru, de pe Rathausquai, traversând râul în diagonală pe aproximativ 200 de metri.

Turnul care a fost închisoare și cameră de tortură

Lângă pod se ridică Wasserturm, „Turnul de pe apă”, o construcție octogonală de piatră înaltă de 34 de metri. Este chiar mai vechi decât podul. De-a lungul secolelor a fost turn de pază, închisoare, cameră de tortură, tezaur și arhiva orașului. Astăzi, pe acoperișul lui își fac cuib, în fiecare primăvară, lăstunii de munte.

În interiorul podului, sub acoperiș, se află picturi pe panouri de lemn din secolul al XVII-lea, care spun povestea orașului și a Elveției, inclusiv scene din viața sfinților Leodegar și Mauriciu, ocrotitorii Lucernei.

Noaptea în care podul a ars

Pe 18 august 1993, un incendiu a cuprins podul. Cel mai probabil, focul a pornit de la o țigară aruncată pe o barcă ancorată dedesubt și s-a extins rapid la grinzile de lemn. Au putut fi salvate doar capetele podului și turnul. Știrea a făcut înconjurul lumii.

Lucerna a reconstruit partea distrusă în doar opt luni, iar podul a fost redeschis pe 14 aprilie 1994. Din cele 147 de picturi care existau înainte de incendiu, flăcările au atins 110, iar aproximativ două treimi dintre acestea au ars sau au fost grav avariate. Doar 30 au putut fi restaurate complet.

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