A fost lansat stiloul „Majestatea Sa Margareta a României”

Potrivit Casei Regale a României, stiloul este realizat la istorica manufactură de stilouri Pelikan, înființată în anul 1838, într-o ediție limitată la 700 exemplare, din inițiativa companiei Herlitz România.

În Sufrageria Palatului regal, Majestatea Sa Margareta a primit exemplarul cu numărul 001. Momentul a fost încheiat cu testarea stiloului de către Majestatea Sa, marcând debutul public al acestei ediții speciale, care celebrează tradiția scrisului.

O parte din vânzările stiloului va fi donată Asociației pentru Patrimoniul Regal Peleș, pentru a contribui la proiectele de restaurare a patrimoniului construit.

În anul 2019, a fost realizat stiloul purtând numele Regelui Mihai I al României.