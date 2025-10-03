Prima pagină » Life-Inedit » A fost lansat stiloul „Majestatea Sa Margareta a României”

A fost lansat stiloul „Majestatea Sa Margareta a României”

La Palatul Regal din București a fost lansat joi stiloul „Majestatea Sa Margareta a României”.
A fost lansat stiloul „Majestatea Sa Margareta a României”
Sursa foto: Facebook/Familia Regala a Romaniei
Cosmin Pirv
03 oct. 2025, 11:21, Cultură-Media

Potrivit Casei Regale a României, stiloul este realizat la istorica manufactură de stilouri Pelikan, înființată în anul 1838, într-o ediție limitată la 700 exemplare, din inițiativa companiei Herlitz România.

În Sufrageria Palatului regal, Majestatea Sa Margareta a primit exemplarul cu numărul 001. Momentul a fost încheiat cu testarea stiloului de către Majestatea Sa, marcând debutul public al acestei ediții speciale, care celebrează tradiția scrisului.

O parte din vânzările stiloului va fi donată Asociației pentru Patrimoniul Regal Peleș, pentru a contribui la proiectele de restaurare a patrimoniului construit.

În anul 2019, a fost realizat stiloul purtând numele Regelui Mihai I al României.