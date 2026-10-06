A murit Jeffrey Archer, romancierul cu 300 de milioane de cărți vândute și o viață demnă de un thriller

Moartea lui Jeffrey Archer a fost anunțată luni de editura HarperCollins, care a precizat că scriitorul s-a stins subit, dar în pace, între două sesiuni de lucru, relatează CNN.

Archer a fost unul dintre cei mai de succes autori britanici de literatură comercială. Cărțile sale au depășit pragul de 300 de milioane de exemplare vândute și au ajuns în 119 țări.

Printre titlurile care i-au consolidat reputația internațională se numără romanul său de debut, „Niciun ban în plus, niciun ban în minus”, publicat în 1976, și „Cain și Abel”, apărut trei ani mai târziu. În total, volumele sale au petrecut cinci ani și jumătate în clasamentele de bestselleruri ale The New York Times.

Ultimul roman al scriitorului, „Adam și Eva”, urmează să apară marți. Archer trebuia, de asemenea, să participe în weekend la Cheltenham Literature Festival pentru a vorbi despre noua carte și își promovase recent romanul în mai multe emisiuni radio.

Carieră politică și un scandal care l-a trimis la închisoare

Viața lui Jeffrey Archer a fost însă aproape la fel de spectaculoasă precum intrigile romanelor sale. În paralel cu literatura, el a avut o carieră importantă în Partidul Conservator britanic, fiind parlamentar și ulterior ocupând o funcție de conducere în formațiune în perioada în care Margaret Thatcher era premier.

Cariera sa politică a fost marcată definitiv de un scandal judiciar.

În 1987, Archer a dat în judecată tabloidul Daily Star, care susținuse că scriitorul plătise o femeie pentru servicii sexuale. A câștigat procesul și despăgubiri de 500.000 de lire sterline, o sumă record la acel moment.

Povestea a revenit însă în atenție în 1999, când Archer fusese desemnat candidatul conservator pentru funcția de primar al Londrei. Acuzațiile unui fost prieten au dus la redeschiderea controversei, iar scriitorul a ajuns ulterior în fața justiției pentru mărturie mincinoasă și obstrucționarea justiției.

Condamnat la patru ani de închisoare, Archer a executat aproximativ doi ani. Experiența detenției a devenit, inevitabil pentru un autor prolific, material literar: în această perioadă a scris „Jurnalul unui lord întemnițat”.

În pofida scandalurilor care i-au afectat profund cariera politică și imaginea publică, succesul său editorial a continuat. Kate Elton, director executiv al HarperCollins UK și editoarea lui Archer, a declarat că editura a pierdut un autor care a adus bucurie mai multor generații de cititori și, totodată, un prieten apropiat.