„Ajunge!”. S-au săturat de influenceri. Hotelurile, restaurantele și locurile celebre care le închid ușa 

Hotel du Cap-Eden-Roc din Antibes, cu piscina infinită și priveliștea spre Mediterana, permite acum ședințele foto doar cu aprobarea conducerii, potrivit The Guardian.

Hotelul, deschis în 1870, i-a avut printre oaspeți pe Grace Kelly, Orson Welles, Ernest Hemingway și familia Kennedy. Pentru cei care vor totuși amintiri, hotelul oferă gratuit serviciile propriului fotograf.

Directoarea hotelului, Sophie Volant, a explicat că mulți clienți fideli văd hotelul ca pe o casă de vacanță și vor să-și păstreze intimitatea.

De la ferme la restaurante celebre

Și locuri mai puțin luxoase au luat măsuri. The Hollies, un magazin de produse de la fermă din Cheshire, Anglia, devenit popular după ce o vedetă din „Love Island” a postat fotografii de acolo, a interzis fotografiatul și filmatul între orele 10:00 și 16:00.

La Londra, restauratorul Jeremy King, care deține restaurantul Simpson’s in the Strand, a scris că s-a săturat de influencerii care îi invadează localul.

Pe insula Nantucket din Statele Unite, un magazin a devenit viral cu un anunț pe care scria „Fără influenceri”.

În Vermont, orășelul Pomfret a închis pentru cei din afara localității, în sezonul frunzelor colorate, drumul spre ferma Sleepy Hollow, una dintre cele mai fotografiate priveliști de toamnă din America. Localnicii s-au plâns de drumul blocat de mașini, de gunoaie și de turiști care intrau pe proprietăți private.

În Japonia, autoritățile din Fujikawaguchiko au ridicat un paravan negru de 2,5 metri înălțime și 20 de metri lungime lângă un magazin de unde turiștii fotografiau Muntele Fuji. Localnicii se plângeau că turiștii nu respectau regulile de circulație și interdicția de fumat.

„Ospitalitate, nu studiouri foto”

Anna Fedou, directoare de marketing la grupul hotelier Beaumier, spune că grupul colaborează uneori cu influenceri, dar nu-și uită rostul: „Suntem în afacerea ospitalității, nu a studiourilor foto.”

Specialiștii văd în aceste reguli o tendință mai largă: oamenii vor să trăiască momentul, nu doar să-l documenteze. Influencerița Nicole Ocran, care a înființat o organizație pentru creatorii de conținut, spune că majoritatea influencerilor nu sunt plătiți pentru aceste fotografii, ci le fac gratuit, în speranța că vor atrage branduri. Ea vede totuși în noile reguli un mesaj sănătos: nu orice loc trebuie expus publicului și nu orice experiență trebuie transformată în conținut.