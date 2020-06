Pentru că nu a vrut să rămână neobservat nici la ultima probă a Bacalaureatului, vloggerul Selly a venit la examen cu o Dacia 1300. Maşina veche de aproape jumătate de secol a înlocuit bolidul de 70.000 de euro pe care a condus-o cu o zi înainte, la examenul de matematică.

Momentul a atras privirile fetelor şi curiozitatea băieţilor. Dar maşina nu este atât de învechită pe cât pare. Dacia a fost modificată şi transformată de un tânăr din Craiova, într-o adevărată limuzină. Are comenzi vocale, deschidere şi închidere automată, şi camere pentru parcare. Tehnica i-a dat, însă, bătăi de cap lui Selly.

Selly:“ Fiţi atenţi! Cameră...Aţi mai văzut cameră pe Dacia?”

Selly:“ Dificultăţi tehnice, doamnă, dar asta e frumuseţea maşinii că te chinui, Se parchează mult mai uşor. Ăsta a fost unul din motivele pentru care am schimbat-o. Şiţi că am lovit bordura cu cealaltă, am fost peste tot prin presă.” Mi-am luat frumos, elegant, ce-mi trebuie pentru BAC. Sunt la ultima probă astăzi. Sper să fac şi eu bine. Acuma, na...

Reporter: Emoţii au fost?

Selly: Păi...emoţii au fost cu mersul. Maşina asta îţi oferă o emoţie pe care nicio altă maşină nu ţi-o poate oferi. Îmi aduce aminte de vremurile din tinereţe ale bunicului meu.”