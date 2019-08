ASCULTĂ RADIO SMART | Trupa Snow Patrol va primi Premiul Legend în noiembrie, la gala Premiilor Muzicale nord-irlandeze

Trupa Snow Patrol va primi Premiul Legend pe 7 noiembrie, în cadrul galei Premiilor Muzicale ale Irlandei de Nord, evenimentul programând şi o apariţie specială a trupei, arată Smart Radio, păstrând un loc special pentru muzica britanicilor în playlistul zilei.

Premiul ”Oh Yeah Legend” a fost fondat special pentru a omagia contribuţiile excepţionale aduse muzicii de muzicieni din Irlanda de Nord. Premierea celor de la Snow Patrol este un eveniment şi pentru organizatori.

”Suntem cu adevărat mândri şi încântaţi că au acceptat să primească această distincţie la Belfast şi că vor cânta la gală”, au recunoscut organizatorii evenimentului.

Manifestarea are loc în fiecare an în cadrul programului Sound of Belfast, un festival care omagiază creaţia muzicală a oraşului, de la cei mai simplii creatori până la cei mai cunoscuţi.

Snow Patrol este o trupă rock din Irlanda de Nord şi Scoţia. Muzicienii au fondat trupa la Dundee, în Scoţia în 1994. Este alcătuită din Gary Lightbody, Nathan Connolly, Paul Wilson, Jonny Quinn şi Johnny McDaid. Lansată ca o trupă indie rock, formaţia a ajuns cunoscută la începutul anilor 2000 ca reprezentantă a mişcării post-Britpop.

Piesele celor de la Snow Patrol se regăsesc pe 22 august la Smart Radio. Ascultă Smart Radio aici http://www.smartradio.ro/

