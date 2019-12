Ascultă SMART RADIO. Ce sumă oferă Ozzy Osbourne pentru returnarea chitarelor lui Randy Rhoads familiei acestuia

Ozzy Osbourne oferă o recompensă de 25.000 de dolari pentru returnarea unor chitare furate de la familia marelui muzician Randy Rhoads, inclusiv primul instrument electric al acestuia, anunţă Smart Radio, ce păstrează un loc pentru artist în playlist-ul său.

Ozzy Osbourne a oferit 25.000 de dolari drept recompensă pentru returnarea instrumentelor furate, deţinute anterior de regretatul său chitarist Randy Rhoads, susţinând că ele sunt de neînlocuit pentru familia acestuia, potrivit Rolling Stone.

"Aşa cum mulţi dintre voi aţi auzit deja, Şcoala de Muzică Musonia din Hollywood, şcoala unde Randy Rhoads a învăţat să cânte la chitara, a fost jefuită în noaptea de Ziua Recunoştinţei (28 noiembrie, n.r.)", a scris Osbourne pe Instagram sâmbătă.

"Şcoala Musonia a fost condusă de regretata mamă a lui Randy, Delores, iar, după moartea sa, la a devenit loc de pelerinaj pentru fanii din toată lumea. Este un loc în care familia Rhoads şi-a deschis inima pentru a împărtăşi viaţa lui Randy. După cum vă puteţi imagina, articolele care au fost furate, inclusiv prima chitară electrică a lui Randy, sunt de neînlocuit pentru familia Rhoads", a adăugat Ozzy Osbourne.

După ce a plecat din trupa Black Sabbath - pe care a înfiinţat-o, în 1968, alături de chitaristul Tony Iommi, basistul Geezer Butler şi toboşarul Bill Ward -, Ozzy Osbourne şi-a construit o carieră de succes în calitate de artist solo. Albumul "No More Tears", lansat de Ozzy Osbourne în 1991, a primit patru discuri de platină în SUA şi a avut parte de o primire călduroasă din partea publicului şi a criticilor. Următoarele albume - "Ozzmosis" (1995), "Down to Earth" (2001), "Under Cover" (2005), "Black Rain" (2007), deşi nu au mai avut acelaşi succes de public, au fost bine primite de critica de specialitate.

În total, Osbourne a lansat 11 albume de studio solo. De-a lungul carierei, a primit, printre altele, o stea pe Hollywood Walk of Fame, un Global Icon Award la gala MTV Europe Music şi un Ivor Novello Award pentru munca sa de compozitor.

