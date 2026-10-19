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Au crezut că au găsit avionul Ameliei Earhart într-o imagine din satelit. Ce au descoperit cercetătorii după o expediție pe o insulă izolată

O expediție organizată pe o insulă nelocuită din Pacificul de Sud pentru a găsi avionul dispărut al Ameliei Earhart s-a încheiat recent. Echipa pornise în căutarea unei forme misterioase observate în imagini din satelit, despre care se credea că ar putea reprezenta epava aeronavei dispărute în urmă cu aproape 90 de ani.
Au crezut că au găsit avionul Ameliei Earhart într-o imagine din satelit. Ce au descoperit cercetătorii după o expediție pe o insulă izolată
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
19 oct. 2026, 09:43, Social
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Cei 17 cercetători și tehnicieni, coordonați de Archaeological Legacy Institute și Universitatea Purdue, au ajuns pe insula Nikumaroro pe 12 octombrie, după o călătorie de cinci zile pe mare, din capitala statului Kiribati, scrie CNN.

O formă misterioasă din imaginile satelitare a declanșat expediția

Principalul obiectiv al cercetătorilor era investigarea așa-numitului „Taraia Object”, o anomalie vizuală identificată în 2020 într-o lagună a insulei. Forma neclară semăna cu un avion, iar arheologul Rick Pettigrew, coordonatorul expediției, bănuia că ar putea fi rămășițele aeronavei Lockheed 10E Electra pilotate de Amelia Earhart.

Pentru a verifica ipoteza, echipa a cercetat laguna folosind un magnetometru, instrument capabil să detecteze metale feroase, și echipamente sonar pentru identificarea obiectelor aflate sub sedimentele de pe fundul apei.

Insula Nikumaroro – investigarea „obiectului Taraia”, observat în imaginile din satelit ale lagunei. Sursa foto: X

Rezultatele nu au confirmat însă existența epavei. Potrivit Universității Purdue, anomalia observată în imaginile satelitare era, cel mai probabil, o acumulare de trunchiuri mari de copaci aduse pe o fâșie de nisip. Până la sosirea cercetătorilor, o mare parte a resturilor vegetale se fragmentase și fusese luată de apă.

Cercetătorii nu renunță la ipoteza că aviatoarea a ajuns pe insulă

Deși obiectul investigat nu s-a dovedit a fi avionul, coordonatorii expediției consideră în continuare posibil ca Amelia Earhart și navigatorul Fred Noonan să fi ajuns pe Nikumaroro după dispariția lor. „Credem că este foarte probabil ca Amelia și navigatorul ei, Fred Noonan, să fi ajuns într-adevăr aici, pe insula Nikumaroro”, a declarat Pettigrew.

Ipoteza presupune că cei doi au aterizat pe insulă sau în apropierea acesteia și au supraviețuit o perioadă înainte de a muri din cauza lipsei apei ori a hranei. Totuși, insula a fost cercetată de peste 15 ori, fără descoperirea unor dovezi autentificate care să demonstreze prezența avionului sau a celor doi aviatori, potrivit specialistei Dorothy Cochrane, fost curator la Smithsonian National Air and Space Museum.

Misterul dispariției Ameliei Earhart, nerezolvat după aproape 90 de ani

Amelia Earhart și Fred Noonan au dispărut pe 2 iulie 1937, în timpul unei tentative de înconjurare a lumii cu avionul. Cei doi plecaseră din Noua Guinee spre insula Howland, dar nu au mai ajuns la destinație.

Explicația oficială este că aeronava a rămas fără combustibil și s-a prăbușit în Oceanul Pacific. Susținătorii ipotezei Nikumaroro cred însă că avionul ar fi ajuns la aproximativ 644 de kilometri sud de destinația inițială. O nouă expediție este deja luată în calcul de compania Nauticos, care încearcă să strângă între 8 și 10 milioane de dolari pentru cercetări submarine în apropierea insulei Howland.

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