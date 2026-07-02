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Au transformat șinele de tren într-o sursă de energie. Soluția care începe să fie copiată în întreaga lume

Nevoia de a găsi surse de energie regenerabilă și nepoluantă determină companiile și statele să caute noi metode de producere și stocare a energiei. Una dintre cele mai avansate și populare soluții este energia solară, motiv pentru care au fost dezvoltate numeroase modalități de captare a acesteia.
Au transformat șinele de tren într-o sursă de energie. Soluția care începe să fie copiată în întreaga lume
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
03 iul. 2026, 02:30, Life-Inedit
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Deși principiul este același – utilizarea panourilor fotovoltaice – acestea pot fi instalate în diverse locuri, scrie ElEconomista.

Există parcuri solare întinse pe suprafețe mari de teren, dar și locuințe care își produc propria energie prin panouri montate pe acoperiș. În urmă cu un an, Elveția a testat însă o locație complet diferită, iar rezultatele au fost remarcabile.

Startup-ul elvețian Sun-Ways a instalat o serie de panouri solare pe un tronson de 100 de metri al căii ferate din localitatea Buttes. După un an de funcționare și peste 11.000 de trenuri care au trecut peste sistem fără niciun incident, proiectul este considerat un succes.

Unul dintre motivele principale este faptul că oferă o soluție la una dintre cele mai mari probleme ale energiei regenerabile: spațiul necesar pentru instalarea panourilor solare.

Pe măsură ce energia solară câștigă teren, suprafețele folosite pentru amplasarea panourilor intră adesea în competiție cu terenurile agricole, pădurile sau chiar zonele protejate. Instalarea panourilor între șine permite valorificarea unui spațiu deja existent și utilizat, fără a ocupa teren suplimentar.

Proiectul a reușit să depășească și două provocări importante. Prima a fost curățarea panourilor. În mod surprinzător, acestea s-au curățat aproape singure, deoarece trenurile aflate în mișcare îndepărtau praful acumulat.

A doua preocupare era posibilitatea ca panourile să producă reflexii care să îi orbească pe mecanicii de locomotivă. După un an de exploatare, acest lucru nu s-a întâmplat.

În plus, sistemul este rapid și ușor de instalat, ceea ce reprezintă un avantaj atât pentru lucrările de întreținere a căii ferate, cât și pentru extinderea proiectului pe alte tronsoane.

Datorită acestor rezultate, inițiativa a stârnit un interes puternic la nivel internațional. Țări precum Franța, Italia, Coreea de Sud și Indonezia analizează deja posibilitatea de a implementa sistemul pe propriile rețele feroviare.

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