Barbie celebrează femeile din prima linie în lupta anti-COVID. O păpuşă va căpăta chipul lui Sarah Gilbert, creatoare a vaccinului AstraZeneca

„Aş vrea ca păpuşa mea să le arate copiilor cariere de care s-ar putea să nu fie conştienţi, aşa cum este cea de vaccinolog”, a spus ea, deşi a recunoscut că iniţial gestul i s-a părut „foarte ciudat”.

„Vreau să inspir următoarea generaţie de fete în cariere STEM şi sper că vor realiza cât de importante sunt carierele în ştiinţă pentru a ajuta lumea din jurul nostru”, a spus Gilbert. STEM se referă la ştiinţă, tehnologie, inginerie şi matematică.

Gilbert s-a născut în oraşul britanic Kettering. S-a alăturat Universităţii din Oxford la mijlocul anilor 1990, concentrându-se pe cercetarea malariei şi a jucat un rol cheie în dezvoltarea vaccinului universal împotriva gripei. De asemenea, a lucrat la testarea vaccinurilor împotriva virusului Ebola şi a virusului MERS.

Ea a început să lucreze la dezvoltarea vaccinului împotriva coronavirusului în ziua în care guvernul chinez a anunţat apariţia SARS-CoV-2. Vaccinul Oxford-AstraZeneca a fost distribuit în 170 de ţări la nivel global.

Colegii ei au descris-o drept un om muncitor, care lucrează de dimineaţa foarte devreme - uneori chiar de la 4 dimineaţa - până seara.

Compania Mattel va oferi alte cinci păpuşi care reprezintă figuri din prima linie a luptei cu virusul din întreaga lume. Profesoara Jaqueline Goes de Jesus este cercetător biomedical brazilian, iar dr. Kirby White a colaborat la realizarea unui halat reutilizabil pentru lucrătorii din domeniul Sănătăţii din Australia. Chika Stacy Oriuwa, canadiană, este medic, poet şi activist social, în timp ce Amy O'Sullivan şi dr. Audrey Cruz sunt lucrătoare din domeniul Sănătăţii în SUA.

“I hope it will be part of making it more normal for girls to think about careers in science.”



Dame Sarah Gilbert has been honored with her own #Barbie doll, celebrating her achievements during the pandemic. She’s the project leader of @UniofOxford's #Covid19 vaccine pic.twitter.com/seI638ikXB