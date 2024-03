Trupa Bon Jovi revine cu noul lor album ”Forever”, marcând a 16-a lor lansare de studio după o pauză de patru ani, relatează NME.

Single-ul principal, ”Legendary”, stabileşte o tonalitate vie şi plină de bucurie, liderul trupei Jon Bon Jovi aducând astfel un omagiu soţiei sale. Videoclipul piesei a fost regizat de Dano Cerny.

Albumul, programat pentru lansare pe 7 iunie, promite o întoarcere la bucurie pentru trupă, conform lui Bon Jovi. Disponibil în diverse variante, de vinil, CD-uri, casete şi exemplare semnate în ediţie limitată, ”Forever” este foarte aşteptat de fani.

Lista de piese include 12 cântece, având titluri precum ”Living Proof”, ”Waves” sau ”Hollow Man”. În plus, pentru celebrarea aniversării lor de 40 de ani, un documentar în patru părţi intitulat ”Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story” va avea premiera la SXSW. Producţia, realizată cu cooperarea deplină a membrilor trecuţi şi prezenţi ai trupei, oferă o privire detaliată asupra istoriei formaţiei şi va debuta pe HULU în SUA şi pe Disney+ în Marea Britanie pe 26 aprilie.

Revenirea lui Bon Jovi cu ”Forever” promite să fie o celebrare a moştenirii lor, cu ”Legendary” servind ca o introducere potrivită pentru ceea ce îi aşteaptă pe fani.