Ce bea Erling Haaland în fotografia care i-a amuzat pe fani. Argentinienii consumă kilograme întregi în fiecare an

El le-a mulțumit fotbaliștilor argentinieni Julián Álvarez, Enzo Fernández și Gerónimo Rulli pentru că i-au făcut cunoștință cu celebra infuzie.

„Gracias Julián Álvarez, Enzo Fernández, Gero Rulli for introducing this lovely drink” („Mulțumesc, Julián Álvarez, Enzo Fernández și Gero Rulli, pentru că mi-ați făcut cunoștință cu această băutură minunată”), a scris Haaland, adăugând emoji-ul devenit sinonim cu mate.

Dincolo de fotografia fotbalistului, alegerea băuturii are o puternică încărcătură culturală. În Argentina, mate este mult mai mult decât o alternativă la cafea sau ceai.



Băutura prezentă în peste 90% dintre gospodăriile argentiniene

Mate se prepară din frunzele plantei yerba mate, Ilex paraguariensis, peste care se toarnă apă caldă. Infuzia este consumată dintr-un recipient numit tot „mate”, cu ajutorul unui pai metalic prevăzut cu filtru, cunoscut drept „bombilla”.

Potrivit informațiilor publicate de autoritățile argentiniene, tradiția își are originile la populațiile Guaraní, care foloseau frunzele atât pentru prepararea băuturii, cât și în cadrul unor ritualuri și ca obiect de schimb.

În prezent, amploarea fenomenului este ilustrată de cifre: yerba mate se găsește în peste 90% dintre gospodăriile din Argentina, iar consumul mediu indicat de Institutul Național al Yerba Mate este de aproximativ 6,4 kilograme pe locuitor pe an.

Importanța sa este recunoscută inclusiv prin lege. Din 2013, mate este declarat oficial „infuzia națională” a Argentinei.

A bea mate este și un ritual social

Popularitatea băuturii nu ține doar de gust sau de efectul stimulant. Mate are o puternică dimensiune socială.

În varianta tradițională, recipientul poate fi transmis de la o persoană la alta, în timp ce cineva din grup se ocupă de prepararea și servirea succesivă a infuziei. Autoritățile argentiniene descriu obiceiul drept o practică răspândită pe întreg teritoriul țării și asociată cu întâlnirile și socializarea.

Mate este considerat un simbol al ospitalității și al timpului petrecut împreună, fiind consumat în familie, între prieteni, în parcuri, la serviciu sau în timpul călătoriilor.

În Argentina, tradiția este atât de importantă încât 30 noiembrie este sărbătorită drept Ziua Națională a Mate.

Haaland, inițiat de trei argentinieni

Mesajul lui Haaland dezvăluie și cine i-a făcut cunoștință cu ritualul: Julián Álvarez, Enzo Fernández și portarul Gerónimo Rulli.

Legătura cu Álvarez nu este întâmplătoare. Cei doi au fost colegi la Manchester City, iar atacantul argentinian face parte dintr-o cultură fotbalistică în care recipientele de mate sunt o apariție obișnuită în cantonamente și deplasări.

Fotografia publicată de Haaland arată astfel cum unul dintre cele mai recognoscibile obiceiuri argentiniene continuă să depășească granițele Americii de Sud.