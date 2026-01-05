Cel mai ieftin city break din lume: Ce poți cumpăra cu mai puțin de 7 euro

Un oraș din Asia oferă cea mai ieftină ieșire de seară din lume, la doar 6,50 euro. Hanoi s-ar putea să nu fie primul loc la care se gândesc europenii pentru un city break ieftin. Însă, un studiu recent sugerează că este unul dintre cele mai convenabile orașe de pe planetă pentru o ieșire în oraș, notează Express.

Coșul de seară: sub 7 euro

Experții în călătorii în Asia TransIndus au folosit un „coș de seară” cu trei beri, o cursă cu bicicleta-taxi de 5 km și o masă la McDonald’s. În Hanoi, totalul se ridică la aproximativ 6,50 euro. Cifrele se bazează pe prețurile locale raportate de călători și expați din zonă.

În Hanoi, prețurile sunt următoarele: un meniu combo la McDonald’s costă 3,65 euro. O bere locală (0,5 l) de la supermarket costă 0,49 euro (1,47 euro pentru trei). O cursă cu bicicleta-taxi de 5 km costă aproximativ 1,40 euro.

Alte orașe asiatice ieftine

TransIndus a remarcat că Hanoi nu este singurul oraș asiatic cu costuri scăzute. Alte destinații ieftine includ Yogyakarta (Indonezia) cu aproximativ 9,37 euro, Manila (Filipine) cu aproximativ 9,73 euro și Ho Chi Minh City (Vietnam) cu aproximativ 10,79 euro.

Un oraș plin de viață

Hanoi este un oraș plin de viață. E cunoscut pentru istoria sa bogată, arhitectura colonială franceză, cartierul vechi haotic. Scena gastronomică stradală este înfloritoare, cu preparate precum phở. Este un centru cultural și poartă de acces către atracțiile din nordul Vietnamului, precum Golful Ha Long și Sapa.

Un purtător de cuvânt TransIndus a declarat: „Cea mai inteligentă abordare este să planificați având în vedere câteva costuri de bază simple. O călătorie scurtă, o masă informală și câteva băuturi sunt genul de achiziții zilnice pe care mulți călători le fac în primele 24 de ore.”