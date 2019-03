Confruntare inedită între Michelle Obama şi Donald Trump, la premiile British Book

Biografia fostei Prime Doamne a Statelor Unite, Michelle Obama, dar şi cartea lui Michael Wolff despre actuala administaţie de la Casa Albă concurează la premiile British Book, relatează bbc.com.

Atât "Becoming/Povestea mea", cât şi "Fire and Fury: Inside the Trump White House /Foc şi Furie: În interiorul administraţiei Trump", se află în competiţie la categoria dedicată non-ficţiunii narative. Cartea semnată de Michelle Obama mai este nominalizată şi la categoria "audiobook-ul anului", unde mai concurează alături de versiuni audio ale cărţilor "Brief Answers to the Big Questions/ Răspunsuri scurte la întrebările importante" a regretatului om de ştiinţă Stephen Hawking şi "Lethal White", publicată de J.K.Rowling sub pseudonimul Robert Gailbraith.

"Becoming/Povestea Mea" spune povestea vieţii lui Michelle Obama. Fosta Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii vorbeşte despre copilăria sa din Chicago, studiile sale de la Universităţile Princeton şi Harvard, începutul carierei de avocat, căsnicia cu Barack Obama ca şi despre viaţa lor în fruntea statului.

"Fire and Fury: Inside the Trump White House /Foc şi Furie: În interiorul administraţiei Trump" este o carte semnată de jurnalistul american Michael Wolff. Aceasta are ca subiect culisele primelor nouă luni ale administraţiei Trump şi este construită prin intermediul accesului său la Aripa Vestică a Casei Albe.

Premiile British Book, cunoscute şi sub numele de Nibbies datorită premiilor în formă de peniţă de stilou, sunt o gală care premiază cele mai bune cărţi, cele mai bune librării şi cele mai bune edituri din Marea Britanie. Evenimentul se desfăşoară din 1990 şi este susţinut de organizaţii specializate din industrie precum The Publishers Association, The Booksellers Association şi the Independent Publishers Guild. Trofeele sunt decernate de revista The Bookseller.

Ediţia din 2019 a premiilor British Book va avea loc pe 13 mai, la Londra.

