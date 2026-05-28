Cum să îți menții casa răcoroasă vara. Metode ieftine care chiar funcționează

Potrivit The Independent, experții în arhitectură și eficiență energetică spun că una dintre cele mai simple metode pentru reducerea temperaturii din locuință este schimbarea culorii clădirii. Suprafețele albe reflectă lumina solară și absorb mai puțină căldură.

Studiile arată că acoperișurile vopsite în alb sau tratate cu materiale reflectorizante pot reduce temperatura din interior cu peste un grad Celsius. În unele cazuri, diferența poate depăși patru grade Celsius. Temperaturile exterioare din jurul clădirilor pot scădea și ele cu până la două grade.

Specialiștii spun că efectul este important mai ales în orașele mari. Betonul și asfaltul acumulează căldură și produc fenomenul numit „insulă urbană de căldură”. Din această cauză, orașele sunt mai fierbinți decât zonele rurale din apropiere.

Metode pasive care pot reduce temperatura din locuință

Experții avertizează însă că o singură măsură nu este suficientă. Rezultatele apar atunci când sunt combinate mai multe metode pasive de răcire. Printre acestea se numără obloanele, jaluzelele exterioare, ventilația naturală și pereții de culoare deschisă.

Ferestrele trebuie ținute închise în cele mai călduroase ore ale zilei. Jaluzelele și perdelele trebuie trase pe partea unde bate soarele. Aerisirea este recomandată noaptea sau dimineața devreme, atunci când temperatura de afară este mai scăzută.

Locuințele cu pereți groși și pardoseli masive păstrează mai bine răcoarea acumulată peste noapte. Acesta este unul dintre motivele pentru care multe case mediteraneene rămân suportabile chiar și în perioadele cu temperaturi extreme.

Ventilația pe timpul nopții are un rol important. Specialiștii recomandă deschiderea ferestrelor aflate pe laturi opuse ale locuinței pentru a crea curenți de aer. În apartamentele cu ferestre pe o singură parte, ventilatoarele pot ajuta circulația aerului.

Aerul cald se ridică. Din acest motiv, mansardele și etajele superioare se încălzesc mai rapid. Dacă există ferestre sau guri de ventilație în pod, acestea ar trebui deschise pentru eliminarea căldurii.

Experții spun că izolarea termică ajută nu doar iarna, ci și vara. O locuință bine izolată păstrează mai greu căldura din exterior.

Mulți oameni se tem că un acoperiș alb poate răci excesiv casa în sezonul rece. Specialiștii spun însă că efectul este minim, mai ales în cazul locuințelor bine izolate. În timpul iernii, căldura din interior depinde în principal de capacitatea pereților și a ferestrelor de a o păstra în casă.

Ventilatoarele consumă mai puțin decât aerul condiționat

Ventilatoarele sunt considerate una dintre cele mai ieftine metode pentru răcorirea locuinței. Acestea consumă mult mai puțină energie decât aparatele de aer condiționat. Specialiștii recomandă amplasarea ventilatorului în apropierea unei ferestre deschise, pentru a împinge aerul rece în cameră.

Cuburile de gheață puse în fața ventilatorului pot contribui la răcirea aerului. Mai multe ventilatoare amplasate strategic pot crea curenți de aer mai puternici.

Profesorul Mike Tipton, de la University of Portsmouth, citat de BBC, afirmă că ventilarea feței oferă cea mai mare senzație de confort termic. În schimb, ventilarea întregului corp ajută mai mult la scăderea temperaturii corporale.

Specialistul avertizează însă că ventilatoarele pot deveni ineficiente atunci când temperaturile depășesc 35 de grade Celsius. În aceste condiții, aerul foarte fierbinte poate accentua senzația de disconfort.

Aerul condiționat rămâne cea mai eficientă soluție pentru răcire, însă costurile sunt mult mai mari.

Ce trebuie evitat în timpul caniculei

Experții recomandă și evitarea activităților care produc căldură în interiorul locuinței. Cuptoarele, aragazele, mașinile de spălat și mașinile de spălat vase încălzesc suplimentar aerul din casă.

În zilele caniculare sunt recomandate mesele reci, precum salatele. Umiditatea ridicată poate agrava efectele căldurii. Specialiștii recomandă dușuri mai scurte și mai reci, ștergerea suprafețelor ude și mutarea plantelor de interior pe balcon sau afară.

Dușurile călduțe pot ajuta corpul să elimine mai bine căldura. Medicii avertizează că apa foarte rece poate avea efectul opus, deoarece reduce circulația sângelui la nivelul pielii.

Compresele reci și sticlele cu apă rece pot oferi o senzație rapidă de răcorire. Acestea trebuie învelite într-un prosop pentru a evita contactul direct cu pielea.

Hainele din bumbac și in sunt recomandate în perioadele caniculare. Materialele naturale permit circulația aerului și ajută la reglarea temperaturii corpului. Lenjeria de pat din bumbac poate îmbunătăți somnul în nopțile foarte calde.

Specialiștii recomandă și petrecerea timpului în spații publice climatizate atunci când locuința devine greu de suportat. Mall-urile, bibliotecile, cinematografele sau centrele comerciale pot reprezenta alternative temporare în timpul caniculei.