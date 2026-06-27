Cum să transformi grădinăritul într-o activitate ușoară, indiferent de vârstă

Pasionată de grădinărit, autoarea Rhonda Fleming Hayes susține că numeroși oameni continuă să se bucure de grădinărit până la 70 sau chiar 80 de ani, transmite The Independent. Potrivit acesteia, beneficiile pentru sănătatea fizică și psihică sunt suficiente pentru a justifica schimbarea modului de amenajare, nu renunțarea la grădină.

Grădina poate fi reorganizată pentru a reduce efortul

Specialista recomandă organizarea grădinii în funcție de frecvența lucrărilor necesare. Zonele care necesită îngrijire constantă ar trebui amplasate cât mai aproape de casă.

Ghivecele, straturile de flori și plantele preferate pot fi mutate în apropierea locuinței. Astfel, deplasările sunt reduse, iar grădina rămâne ușor de admirat chiar și din interior.

În cazul terenurilor mari, zonele mai îndepărtate pot necesita intervenții mai rare. Această organizare permite păstrarea unui spațiu verde fără un volum mare de muncă.

Arbuștii și straturile înălțate reduc timpul petrecut la întreținere

Experții recomandă înlocuirea unei părți dintre plantele perene cu arbuști ornamentali. Aceștia necesită mai puține lucrări de întreținere și oferă flori, fructe sau frunziș decorativ pe parcursul anului.

O altă soluție este amenajarea straturilor înălțate. Acestea reduc nevoia de a sta aplecat și diminuează solicitarea spatelui și a genunchilor.

Plantele cățărătoare reprezintă o alternativă practică pentru persoanele în vârstă. Recoltarea și îngrijirea lor se fac mai ușor atunci când sunt cultivate pe spalieri sau alte sisteme verticale.

Unelte ergonomice și sisteme automate de udare

Specialiștii recomandă folosirea uneltelor ergonomice și a echipamentelor ușoare. Foarfecile electrice cu acumulator și uneltele cu mânere adaptate reduc solicitarea articulațiilor și riscul accidentărilor.

Ghivecele ușoare sunt preferabile celor din ceramică grea. De asemenea, sistemele automate de irigare pot reduce considerabil timpul dedicat udării plantelor.

Pentru grădinile expuse la soare, sunt recomandate speciile rezistente la secetă. Lavanda, rozmarinul și alte plante mediteraneene necesită mai puțină apă și mai puține intervenții.

Mai puțin gazon și mai multe spații pentru relaxare

Reducerea suprafeței gazonului poate însemna mai puține ore petrecute la tuns și întreținere. În locul acestuia pot fi amenajate alei, terase sau spații de odihnă, care completează aspectul grădinii.

Specialiștii subliniază că nu este necesar ca proprietarii să renunțe complet la lucrările din grădină. În cazul activităților solicitante, precum tunderea gazonului, acestea pot fi delegate, iar timpul rămas poate fi dedicat plantelor și activităților care aduc cea mai mare satisfacție. Astfel, grădinăritul poate rămâne o activitate plăcută și la vârste înaintate.