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De ce apar în Seul zeci de cafenele dedicate unei singure vedete. Fenomenul care atrage sute de fani

Fenomenul este cunoscut sub numele de „birthday cafés”, iar amploarea sa continuă să crească, scrie CNN.
De ce apar în Seul zeci de cafenele dedicate unei singure vedete. Fenomenul care atrage sute de fani
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
28 iun. 2026, 06:15, Știri externe
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Cu ocazia zilei de naștere a unui artist, fanii închiriază spații, le decorează cu fotografii, bannere, baloane și materiale promoționale și îi invită pe admiratori să participe la evenimente tematice. Vizitatorii primesc adesea suveniruri precum fotografii, stickere sau pahare personalizate, incluse în prețul unei cafele, arată CNN.

Petreceri fără invitatul principal

Paradoxal, vedeta sărbătorită aproape că nu apare niciodată la propriul eveniment. Acest lucru nu pare însă să îi deranjeze pe participanți. În Hongdae există aproximativ 50 de cafenele care găzduiesc în mod regulat astfel de evenimente, iar în perioadele aglomerate sute de persoane participă la adevărate „tururi ale cafenelelor”, vizitând mai multe locații dedicate aceluiași idol.

Birthday café – Seoul, Coreea de Sud. Sursa foto: X

Unele spații sunt decorate cu imagini din cele mai recente albume ale artistului, în timp ce altele expun fotografii din copilărie sau creează concepte speciale inspirate din cultura sud-coreeană.

O cultură creată integral de fani

Un aspect remarcabil este faptul că aceste evenimente nu sunt organizate de agențiile vedetelor, ci chiar de comunitățile de admiratori. Cu luni înainte de aniversare, voluntarii rezervă locații, aleg tematica, concep materialele promoționale și se ocupă personal de decorarea cafenelelor. Întregul proces este realizat de fani și pentru fani. Popularitatea fenomenului a fost alimentată de rețelele sociale, care permit organizarea rapidă a comunităților și promovarea evenimentelor. În prezent există platforme dedicate unde pot fi consultate hărți și calendare cu zeci de cafenele organizate simultan pentru același artist.

Fenomenul depășește granițele K-pop

Deși a pornit din cultura idolilor K-pop, modelul este folosit astăzi și pentru actori, sportivi sau alte personalități populare. Mai surprinzător este faptul că unele evenimente sunt dedicate unor figuri care nu mai sunt în viață. În această toamnă, la Seul este programată deschiderea unei cafenele aniversare dedicate lui John Lennon, fostul membru al trupei Beatles.

Fenomenul a ajuns chiar și în zona religioasă. În apropierea unui templu budist din capitala sud-coreeană a fost organizată o „cafenea aniversară” dedicată lui Buddha, cu decorațiuni tematice, băuturi speciale și materiale promoționale inspirate de modelul consacrat al fanilor K-pop. Pentru participanți, scopul principal nu este întâlnirea cu vedeta, ci experiența de a împărtăși aceeași pasiune cu alte persoane.

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