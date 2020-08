Dragoş are 37 de ani şi a lucrat cinci ani la o firmă de publicitate. Deşi a trecut pragul multor birouri de cinci stele, Dragoş spune că a găsit pentru câteva nopţi locul perfect unde poţi îmbina munca şi relaxarea: într-o căsuţă de lemn. Pentru o noapte de cazare, a scos din buzunar 60 euro.

„Eram oarecum mai reticent la a mă deplasa prin ţară”, spune Dragoş. „Mă şi tenta faptul ca văzusem nişte imagini foarte drăguţe şi nu mai avusesem niciodată experienţa asta. E un echilibru în a sta cât mai aproape de natură şi de a avea confortul tipic unui hotel”, povesteşte fostul corporatist.

Csata Tünde este managerul unui astfel de proiect şi spune că a investit într-o căsuţă de lemn 40.000 euro. Poţi găsi o astfel de cazare în pădurea Făget din judeţul Cluj, în Neamţ sau Sibiu.

„E ca o locuinţă. În căsuţa noastră poate să stea o familie. (...) Al nostru are 12 metri pătraţi de geam, căsuţa noastră. Ea are aer condiţionat, are încălzire în pardoseală, are panouri fotovoltaice care produc curentul pentru led-urile şi luminile din interior. Mai sunt în România. În Neamţ este o căsuţă şi în Sibiu, căsuţa plimbăreaţă”, spune Csata Tünde, manager de proiect Tiny Transilvania.