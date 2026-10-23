Dilema milionarilor. Au cumpărat proprietăți de lux într-o zonă exclusivistă, dar strada spre casă este prea îngustă pentru SUV-urile lor

Situația incredibilă a apărut la Portofino, Italia. Drumul care străbate zona cu proprietăți de lux este prea îngust și nu permite trecerea în siguranță a doua mașini.

În plus, dacă mașinile sunt mari, precum SUV-urile, atunci trecerea devine imposibilă. Pe stradă sunt proprietățile unor antreprenori cunoscuți, precum Pier Silvio Berlusconi, Vittorio Malacalza și Marco Tronchetti Provera

Primăria a propus o soluție tehnică, evaluată la peste 320.000 de euro.

Concret, este vorba despre amenajarea unui spațiu de refugiu în care șoferii să poată opri temporar pentru a permite trecerea vehiculelor care vin din direcția opusă. Continuarea pe Mediafax Italia.