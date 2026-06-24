Document CNSAS: Cum a încercat regimul comunist să ascundă accidentul grav al Elenei Ceaușescu. Până și presa străină era supravegheată

Este vorba despre accidentul rutier suferit de Elena Ceaușescu în 1979, un eveniment ascuns opiniei publice și atent monitorizat de Securitate.

Potrivit CNSAS, autoritățile comuniste nu au recunoscut niciodată oficial accidentul. Informațiile despre incident au fost cenzurate, iar inclusiv corespondența jurnaliștilor străini acreditați în România era interceptată.

Un accident transformat într-o legendă

Instituția arată că lipsa informațiilor oficiale a alimentat, de-a lungul anilor, numeroase variante privind producerea accidentului.

Au circulat mai multe explicații. Una susținea că șoferul a evitat un copil și a intrat pe contrasens. O altă versiune vorbea despre o coliziune cu mașina din față. O a treia indica pierderea controlului autoturismului pe carosabil umed.

CNSAS precizează că un singur lucru poate fi afirmat cu certitudine și anume că Elena Ceaușescu a suferit un traumatism cranian sever în urma unui accident auto și a lipsit un timp din spațiul public.

Ce a descoperit presa străină

Documentul publicat de CNSAS include un schimb de mesaje telex dintre Agenția France-Presse și corespondentul său acreditat la București, în noiembrie 1979.

Jurnalistul fusese trimis în România pentru a relata despre Congresul al XII-lea al Partidului Comunist Român.

Într-un mesaj primit de la redacție, corespondentului i se cerea să verifice informațiile apărute în publicația belgiană La Libre Belgique. Potrivit acelui articol, Elena Ceaușescu ar fi fost implicată într-un accident grav de circulație, iar șoferul său și-ar fi pierdut viața.

Ce relata corespondentul France-Presse

În răspunsul transmis redacției, jurnalistul scria că accidentul avusese loc cu câteva săptămâni înainte, în timpul vizitei liderului bulgar Todor Jivkov în România. Acesta preciza că Elena Ceaușescu își revenise și urma să participe la lucrările Congresului PCR.

Totodată, corespondentul menționa că nu existau confirmări privind moartea șoferului.

El relata, citând surse particulare, că mașina în care se afla Elena Ceaușescu ar fi intrat pe contrasens pentru a evita un copil și s-ar fi ciocnit de un autoturism care circula din sens opus.

Jurnalistul propunea ca informația să fie inclusă într-o corespondență mai amplă despre deschiderea Congresului, nu într-o știre separată.

Securitatea intercepta mesajele jurnaliștilor

CNSAS subliniază că documentul demonstrează modul în care Securitatea supraveghea presa internațională. Instituția afirmă că toate mesajele telex transmise de jurnaliștii străini acreditați în România erau interceptate.

Potrivit CNSAS, aparatul de securitate monitoriza permanent corespondența acestora și activitatea desfășurată pe teritoriul României.

Documentul este însoțit de imaginea unui echipament românesc de interceptare a comunicațiilor telex, model CT12. Acesta copia toate mesajele transmise și primite prin rețeaua de comunicații.