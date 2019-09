Doi rinoceri albi nordici, ultimii de pe planetă. Cum încearcă cercetătorii, în ultima clipă, să salveze specia de la dispariţie | VIDEO

Ultimii doi rinoceri albi nordici rămaşi în lume, Fatu şi Najin, sunt două femele care trăiesc la centrul de conservare Ol Pejeta din Kenya. Ultimul mascul, Sudan, a murit anul trecut şi a stârnit îngrijorare în comunitatea ştiinţifică internaţională, ducând la speculaţii că specia este pe punctul de deveni extinctă. În plus, cele două femele rămase nu sunt fertile.

Totuşi, cercetătorii au anunţat miercuri că au fertilizat cu succes embrionii colectaţi de la cele două femele, aceştia fiind creaţi luna trecută. În curând, cei doi embrioni vor fi transferaţi către o mamă surogat.

Najin and Fatu are the last 2 northern white rhinos left on Earth — but thanks to these scientists, their subspecies has a new chance of surviving 🦏 pic.twitter.com/IUYEcxqK3P