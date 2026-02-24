Dragobete 2026, sărbătoarea iubirii la români. Ce să NU faci pe 24 februarie dacă vrei să ai noroc în dragoste

Iar dacă pe 14 februarie cuplurile (şi nu numai) şi-au declarat dragostea de Valentine’s Day, românii celebrează încă o dată Ziua Îndrăgostiţilor, în pragul lui Mărţişor. Pe 24 februarie e ziua de Dragobete, sărbătoare care îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa în fiul Dochiei, zeul dragostei şi al bunei dispoziţii. Despre Dragobete s-au păstrat numeroase poveşti, transmise din generaţie în generaţie sub diverse variante.

Iubirea, celebrată pe 24 februarie. Ce să nu faci de Dragobete, dacă vrei să ai noroc în dragoste

Iubirea vine sub multe forme, dar într-o privinţă tradiţia populară e categorică: Sunt lucruri permise şi nepermise în ziua de Dragobete, obiceiuri care atrag lucruri bune, dar şi acţiuni care alungă norocul în dragoste.

De exemplu, la fel ca în cazul celor mai multe sărbători româneşti, se spune că de Dragobete nu e bine să coşi, să speli sau să calci rufe. În schimb, este de preferat să-l întâmpini pe fiul Dochiei cu locuinţa curată, pregătită să adăpostească o iubire la fel de pură.

Nu trebuie să uităm că dragostea e un sentiment care cuprinde întreaga natură, inclusiv necuvântătoarele faţă de care omul îşi asumă de Dragobete un rol protector. Astfel, sacrificarea sau comercializarea animalelor trebuie evitată pe 24 februarie.

Superstiţiile spun că dacă nu atingi de Dragobete măcar o persoană din sexul faţă de care manifeşti atracţie fizică, singurătatea se va prelungi pe tot parcursul anului. În plus, pentru noroc şi voie bună, certurile sunt interzise de Dragobete.

Tot de Dragobete, multe fete şi femei nemăritate poartă în piept punguţe de mătase cu câte o frunză de năvalnic, plantă asociată cu dragostea şi cu vindecarea. Iar pentru cei mai puţin ancoraţi în trecut, frunzele tradiţionale au fost înlocuite cu bancnote împăturite, menite să alunge ghinionul şi să ţină la distanţă duşmanii. În orice caz, e bine să iei în calcul şi această tradiţie dacă vrei să fii sigur că norocul în dragoste nu te va ocoli în 2026.