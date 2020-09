Dwayne Johnson îşi darâma poarta cu mâinile goale ca să nu întârzie la serviciu

Pentru Dwayne Johnson, când vine vorba de a nu întârzia la serviciu totul capătă proporţii mari, dacă nu chiar foarte mari.

Pe contul său de Instagram „The Rock” le-a povestit fanilor săi ce a făcut atunci când porţile proprietăţii sale din Georgia nu se deschideau din cauza unei defecţiuni cauzată de vremea rea.

După o întrerupere a curentului electric, poarta electrică către reşedinţa sa nu mai funcţiona.

Actorul din „Jumanji” spune că a sunat mai întâi la tehnicieni pentru a-l ajuta să repare problema, dar aceştia i-au spus că nu pot ajunge decât în maxim 45 de minute.

Nemaiavând timp să aştepte Dwayne Johnson a demontat poarta cu mâinile goale.

„Aşa că am făcut ce trebuia să fac. Am împins, am tras şi am rupt poarta complet singur. Am smuls-o din peretele de cărămidă, am tăiat hidraulica din oţel şi am aruncat totul pe iarbă. Echipa mea de securitate i-a primit pe tehnicieni şi sudori aproximativ o oră mai târziu - şi se pare că erau „neîncrezători şi speriaţi”, povesteşte Dwayne Johnson într-o postare pe Instagram.

Dwayne Johnson spune că nu-şi putea permite să întârzie, cu sute de oameni care îl aşteaptă pe platoul de film „Black Adam”.

„Nu este cel mai inteligent lucru pe care l-am făcut, dar atunci când trebuie să mergi la muncă, trebuie faci orice”, a scris starul.

Într-o altă postare pe Instagram, de data aceasta prezentând un videoclip, The Rock spune că data viitoare ar putea să „sară poarta şi să cheme un Uber”, înainte de a adăuga, „dar de fapt Nu".