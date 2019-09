Elon Musk a prezentat prima navetă spaţială SpaceX concepută pentru transportul de călători pe Lună şi, ulterior, pe Marte | FOTO

Elon Musk a prezentat vehiculul spaţial la baza SpaceX din Boca Chica, Texas.

“Conştiinţa este un lucru rar şi preţios şi ar trebui să facem toţi paşii necesari pentru a păstra lumina conştiinţei”, a comentat Musk. ”Eu cred că ar trebui să facem tot ce putem ca să ajungem o specie multiplanetară şi să extindem conştiinţa dincolo de Pământ, şi ar trebui să facem asta acum”.

