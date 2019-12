Elon Musk, nou moment jenant cu Cybertruck-ul pe străzile din Los Angeles. Reacţiile americanilor după ce a lovit un indicator. VIDEO

Elon Musk a întors multe capete sâmbătă noapte, după ce a apărut la un restaurant din Malibu, California, în celebra maşină Cybertruck. Pe lângă privirile admirative, fondatorul Tesla şi SpaceX a stârnit şi câteva râsete atunci când a izbit un stâlp de trafic „de înălţimea unui copilaş”, după cum s-au grăbit să comenteze americanii pe Twitter. Indicatorul semnala un viraj obligatoriu la dreapta, iar imaginile arată clar cum Musk a luat-o la stânga. Pe filmare se poate auzi un sunet destul de puternic în momentul impactului cu stâlpul, zgomot ignorat însă de şofer, care şi-a continuat drumul de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.

Elon Musk hit a parking sign with his new Cybertruck after having dinner in L.A. https://t.co/aFADUcp8rS pic.twitter.com/At4Jwbs2zL