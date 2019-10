Felul în care stereotipurile ne afectează vieţile. Actriţele care interpretează roluri de conducere, de patru ori mai multe cadre nud decât actorii

Femeile care interpretează personaje cu roluri de conducere apar de patru ori mai frecvent dezbrăcate pe marile ecrane decât bărbaţii, arată un sudiu realizat de organizaţiile non-profit Geena Davis Institute on Gender in Media şi Plan International, citat de hollywoodreporter.com.

Studiul intitulat "Rewrite her story: How film and media stereotypes affect the lives and leadership ambitions of girls and young women" ("Rescrie povestea ei. Modul în care stereotipurile din media şi film afectează vieţile şi dorinţa de a ocupa posturi de conducere ale fetelor şi tinerelor") a presupus examinarea a 56 de pelicule realizate în 20 de ţări, în anul 2018.

Potrivit autorilor studiului, personajele feminine aflate în poziţii de conducere în diferite pelicule sunt des portretizate asemenea unor obiecte sexuale. Astfel, acestea apar îmbrăcate sumar pe ecrane de patru ori mai frecvent decât bărbaţii (30 de procente, comparativ cu 7 procente).

Totodată, femeile care interpretează personaje cu funcţii de conducere sunt de două ori mai predispuse decât bărbaţii să apară parţial nud pe marile ecrane (15 procente, în comparaţie cu 8 procente).

Mai mult decât atât, personajele feminine aflate în poziţii de conducere sunt de patru ori mai frecvent arătate complet nud comparativ cu bărbaţii (2 procente, comparativ cu 0,5 procente).

Studiul a arătat şi modul în care femeile sunt reprezentate asemenea unor obiecte sexuale, 15 procente dintre cadrele în care apar fiind centrate pe diferite părţi ale corpului lor. În paralel, în 4 procente din cadrele în care apar personaje de sex masculin sunt expuse, cu tehnica slow motion, părţi ale corpului.

"Descoperirile nu sunt surprinzătoare, din moment ce niciun film realizat în anul 2018 din cele 20 de ţări nu a fost regizat de o femeie, doar un sfert dintre pelicule au avut o producătoare şi doar unul din zece a avut o persoană de sex feminin drept scenaristă. O femeie 007 şi o supereroină sunt bine primite în filme, dar studiile noastre au arătat că acestea sunt excepţii, nu o regulă. Imaginea globală este că discriminarea de gen şi stereotipurile sunt încă prezente în industria cinematografică. Acestea subestimează fetele, femeile şi au un impact negativ asupra aspiraţiilor şi a parcursului lor în viaţă", a declarat Anne-Birgitte Albrectsen, directorul general al Plan International.

