Fenomen uimitor în Florida: Cerul s-a transformat într-o "mare violet", la trecerea uraganului Dorian | GALERIE FOTO

Cerul s-a transformat într-o mare de nuanţe violet după trecerea uraganului Dorian în apropierea de coastelor Floridei.

Fenomenul neobişnuit a provocat valuri de comentarii pe reţelele de socializare, unde martorii au mărturisit că n-au mai văzut o asemenea privelişte.

Uraganul Dorian, a doua cea mai puternică furtună tropicală înregistrată vreodată în Atlantic, rămâne "extrem de periculos" deşi în acest moment intensitatea fenomenului a scăzut până la nivelul unui uragan de categoria a 2-a.

Intensitatea uraganului s-a diminuat după ce a lovit arhipelagul Bahamas şi se îndreaptă spre statele americane Carolina de Sud şi Carolina de Nord. Centrul Naţional pentru Uragane a transmis joi spre vineri noapte că ochiul uraganului Dorian este foarte aproape de zona Cape Fear din Carolina de Nord şi la aproximativ 65 de kilometri sud de oraşul Wilmington. În zona de coastă a Carolinei de Nord se înregistrează rafale de vânt cu viteze de până la 120 de km/h.

Peste 223.000 de persoane au rămas fără energie electrică în sud-estul Statelor Unite din cauza uraganului.

Hubert Minnis, şeful Guvernului de la Nassau, a anunţat joi că cel mai recent bilanţ indică faptul că cel puţin 30 de persoane au decedat în Bahamas din cauza uraganului Dorian.

Meteorologii americani au avertizat că există un risc ridicat de inundaţii în Charleston şi în alte zone din cauza precipitaţiilor abundente.

Purple skies after #Dorian passed by Jacksonville today. Do you think there’s a chance Dorian was a fan of Prince? pic.twitter.com/mpeM3bsVXo — Amy Pope-Latham, LCSW (@coastalBtherapy) September 5, 2019

Tonight’s sunset reminded me of one of my favorite quotes: “Hope is like the sun. If you only believe in it when you can see it, you'll never make it through the night” ✨ #mentalhealth pic.twitter.com/SMEbHbshwc — Amy Pope-Latham, LCSW (@coastalBtherapy) September 6, 2019

PURPLE SUNSET💜🌅 - Check out these breathtaking sunset photos after #HurricaneDorian left our area. Did you see it? pic.twitter.com/ko5efXmSKZ — News4JAX (@wjxt4) September 5, 2019

All of these purple sky pics are incredible. Thanks Ingrid Osborn for sharing this one! #goodbyedorian #fcnstorm @FCN2go pic.twitter.com/kRmc8uS6rX — Heather Crawford (@HeatherFCN) September 5, 2019

