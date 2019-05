Festivalul Ro-Wine aduce în Bucureşti vinuri din 8 ţări şi, în premieră, o secţiune gourmet | FOTO

Cea de-a 4-a ediţie a evenimentului Ro-Wine/ The International Wine Festival of Romania are loc la Bucureşti, la Fratelli Studios, sâmbătă şi duminică, între orele 12.00 şi 20.00, manifestarea venind în premieră cu o zonă gourmet.

