Situat în regiunea rurală de munte din provincia Son La, în nord-vestul Vietnamului, podul Bach Long leagă vizitatorii de o staţiune montană populară şi oferă privelişti panoramice impresionante ale pădurilor tropicale luxuriante de munte.

Se spune că este suficient de puternic pentru a susţine până la 450 de persoane în acelaşi timp. Recent, un SUV a fost condus peste el pentru a-i testa rezistenţa.

Oficialii Guinness World Records au certificat podul în weekend, au relatat mass-media locale.

Acesta este al treilea pod de sticlă construit în Vietnam. În 2018, o altă pasarelă montană spectaculoasă, susţinută de o pereche de mâini enorme de piatră, a fost pe prima pagină a ziarelor din întreaga lume după ce a fost inaugurată în zona Ba Na Hills din centrul Vietnamului.

VIDEO: Vietnam launches a new attraction for tourists with a head for heights, with the opening of a glass-bottomed bridge suspended 150 metres (490 feet) above a lush jungle.



The Bach Long ("white dragon") pedestrian bridge snakes around dizzying cliff faces in Son La province pic.twitter.com/dQkfLpMIe7