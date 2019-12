FOTO. Cum arată primul hibrid între maimuţă şi porc, creat de oamenii de ştiinţă chinezi

Oamenii de ştiinţă au încercat să creeze primul hibrid porc-maimuţă prin injectarea celulelor de maimuţă modificate genetic în embrionii porcilor, relatează Mirror.

După moartea cobailor, cercetătorii continuă să caute o modalitate de a crea animale sănătoase cu un nivel ridicat a celulelor de maimuţe.

World's first pig-monkey hybrids created by scientists in Chinese laboratoryhttps://t.co/TrMGQ2h7pY pic.twitter.com/lyyoB2CDEC