Gala premiilor Globul de Aur 2019 a început/ Michael Douglas, primul câştigător

Cea 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur are loc în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles. Veteranul Michael Douglas este primul câştigător al serii, cu Globul de Aur primit pentru cel mai bun actor într-un serial. Producţia FX "The Americans" a primit premiul pentru cel mai bun serial-dramă. Christian Bale a primit premiul pentru cel mai bun actor într-o comedie. .

UPDATE 5:10: "Roma", de Alfonso Cuaron - desemnat cel mai bun film străin la gala Globurilor de Aur 2019

Drama în alb şi negru "Roma", de Alfonso Cuaron, a primit premiul pentru cel mai bun film într-o limbă străină alta decât engleza la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care are loc în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles.

Pentru acelaşi premiu au mai concurat producţiile "Capernaum" (Liban), "Girl" (Belgia), "Never Look Away" (Germania) şi "Shoplifters" (Japonia).

Pelicula "Roma", de Alfonso Cuaron, a fost recompensată cu Leul de Aur la ediţia de anul trecut a Festivalului de la Veneţia.

Anul trecut, premiul Globul de Aur pentru cel mai bun film străin i-a revenit lungmetrajului "In the Fade" de Fatih Akin.

UPDATE 05:00: Globurile de Aur 2019: Christian Bale a primit premiul pentru cel mai bun actor într-o comedie

Christian Bale a primit premiul pentru cel mai bun actor într-o comedie, pentru rolul din lungmetrajul "Vice", la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care are loc în noaptea de duminică spre luni, la Los Angeles.

Lin-Manuel Miranda ("Mary Poppins Returns"), Viggo Mortensen ("Green Book"), Robert Redford ("The Old Man & The Gun") şi John C. Reilly ("Stan & Ollie") au mai fost nominalizaţi anul acesta la premiul Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-o comedie/ într-un musical.

Christian Bale a mai primit un Glob de Aur în 2011, pentru rolul din "The Fighter".

Anul trecut, premiul i-a revenit lui James Franco, pentru partitura din filmul "The Disaster Artist".

UPDATE 03:50: "The Americans" - cel mai bun serial-dramă

Producţia FX "The Americans" a primit premiul pentru cel mai bun serial-dramă la cea de-a 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care are loc în noaptea de duminică spre luni, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles.

La premiul pentru cel mai bun serial-dramă au mai fost nominalizate anul acesta producţiile "Bodyguard", "Homecoming", "Killing Eve" şi "Pose".

Anul trecut, premiul a revenit serialului "The Handmaid’s Tale".

Actorul american Michael Douglas a primit premiul Globul de Aur pentru rolul din serialul "The Kominsky Method".

Filme despre rasism, politică şi muzică domină nominalizările la cea 76-a ediţie a galei Globurilor de Aur, care deschide noul sezon al marilor premii de la Hollywood, ce va culmina cu decernarea Oscarurilor.

Comedia neagră "Vice", de Adam McKay, o abordare extrem de critică a ascensiunii la putere a fostului vicepreşedinte american Dick Cheney, conduce în topul nominalizărilor, cu şase.

Este secondată, cu câte cinci nominalizări, de remake-ul "A Star is Born", de Bradley Cooper, cu Lady Gaga, comedia istorică britanică "The Favourite" şi filmul "road trip" din 1960, a cărui acţiune are loc într-o Americă segregată, "Green Book".

Mai mulţi favoriţi ai criticii şi publicului, precum thrillerul "Widows", au fost lăsaţi pe dinafară, în timp ce lungmetrajul despre aselenizare "First Man" a primit doar două nominalizări, dar nu în categoria dedicată celui mai bun film dramă.

Adam McKay şi-a descris filmul drept "o uimitoare portretizare a puterii". "Ceea ce am încercat să facem a fost să prezentăm timpurile actuale, care pot fi cam dramatice şi cam absurde şi cam tragice în acelaşi timp", a mai explicat regizorul pentru Reuters. În afară de nominalizarea la Globul de Aur pentru cel mai bun film dramă, "Vice" a mai fost selectat în categoriile dedicate actorilor, pentru interpretările lui Christian Bale, ca Dick Cheney, Amy Adams, ca Lynne Cheney, şi Sam Rockwell, ca fostul preşedinte american George W. Bush.

Lista filmelor nominalizate anul acesta la premiile decernate de Asociaţia presei străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association) include şi două pelicule despre rasism - "If Beale Street Could Talk", de Barry Jenkins, care a regizat şi "Moonlight", premiat cu Oscar în 2017, şi "BlacKkKlansman", de Spike Lee.

Pelicula cu supereroi de culoare "Black Panther", de Ryan Coogler, a primit şi ea o nominalizare, pentru cel mai bun film dramă.

Starul filmului "Green Book" Viggo Mortensen, nominalizat alături de colegul său de distribuţie Mahershala Ali, spune despre producţia Universal Pictures că cere publicului "să gândească profund la trecutul şi prezentul societăţii".

"Crazy Rich Asians", de John Chu, primul mare film produs în ultimii 25 de ani la Hollywood cu o distribuţie exclusiv asiatică, aduce o notă de diversitate în rândul nominalizaţilor, fiind selectat în categoriile "cea mai bună comedie" şi "cea mai bună actriţă" (Constance Wu).

Muzica domină şi ea, cu "Bohemian Rhapsody", cu Rami Malek în rolul regretatului lider al trupei Queen Freddie Mercury, cu "A Star is Born", cu Lady Gaga şi Bradley Cooper, dar şi cu "Mary Poppins Returns", o continuare a clasicului Disney din 1964, cu Emily Blunt şi Lin-Manuel Miranda. Toţi aceşti actori au primit câte o nominalizare anul acesta.

În ceea ce priveşte filmul într-o limbă străină alta decât engleza, se detaşează regizorul mexican Alfonso Cuaron, cu drama semi-autobiografică în alb şi negru "Roma".

În categoriile dedicate televiziunii, în topul nominalizărilor, cu patru, conduce serialul "The Assassination of Gianni Versace".

