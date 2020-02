Imagini spectaculoase, surprinse în urma erupţiei unuia dintre cei mai activi vulcani din lume. VIDEO

Imagini spectaculoase surprinse în urma erupţiei unuia dintre cei mai activi vulcani din lume. Vulcanul Merapi, situat pe Insula Java din Indonezia, a erupt joi după-amiază şi a aruncat în aer un nor imens de fum şi cenuşă.

Norul a avut 2.000 de metri înălţime şi s-a răspândit rapid pe o suprafaţă de câţiva kilometri.

Imaginile au surprins exact momentul erupţiei, care a durat 105 secunde. Nimeni nu a fost rănit.

Ultima erupţie a vulcanului s-a produs acum 10 ani şi a provocat moartea a 350 de oameni.

CAUGHT ON CAMERA: An ash cloud filled the sky after the Mount Merapi in Indonesia volcano erupted on Thursday. Indonesia's National Disaster Management Agency said the plume column reached more than 6,500 feet. pic.twitter.com/eN0rEsyw2K