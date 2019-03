Jodie Foster şi Anthony Hopkins, înfricoşaţi unul de celălalt la filmările de la "Tăcerea mieilor"

Actriţa americană Jodie Foster a mărturisit că ea şi actorul britanic Anthony Hopkins s-au simţit înfricoşaţi unul de celălalt în timpul filmărilor pentru thrillerul premiat cu cinci Oscaruri "Tăcerea Mieilor/ The Silence of The Lambs", relatează contactmusic.com.

