Meta construiește o „autostradă” digitală pe fundul Atlanticului. Petal va avea o capacitate record

Capacitatea anunțată pentru Petal este de un petabit pe secundă, adică un milion de gigabiți pe secundă. Transpus într-un exemplu mai ușor de imaginat, cablul ar putea transporta aproximativ 125 de terabytes de date în fiecare secundă.

Această cantitate ar corespunde, teoretic, unui transfer de aproximativ 25.000 de filme HD cu dimensiunea de câte 5 GB, în fiecare secundă.

Potrivit reprezentanților Meta citați de Live Science, capacitatea ar fi suficientă, teoretic, pentru ca aproximativ 75% din populația planetei să poată asculta simultan muzică prin streaming.

Dacă parametrii anunțați vor fi atinși, Petal ar urma să fie primul sistem transoceanic de acest tip care oferă o capacitate de ordinul petabiților și ar avea aproximativ dublul capacității cablurilor submarine existente de lungime comparabilă.

O fibră are grosimea aproximativă a unui fir de păr

Una dintre inovațiile importante ale proiectului este utilizarea comercială a fibrei optice multicore pentru un cablu submarin.

În cazul fibrelor convenționale, un fir conține în mod obișnuit un singur nucleu prin care circulă semnalul optic. Fibrele Petal vor avea câte două nuclee, prin care semnalele vor circula în direcții opuse.

Fiecare fibră are un diametru de numai 125 de micrometri, aproximativ grosimea unui fir de păr.

Cablul va utiliza 24 de perechi de fibre cu câte două nuclee, rezultând în total 96 de nuclee individuale. Configurația îi va permite să transporte un volum de date echivalent cu cel oferit de 48 de perechi convenționale de fibră.

Compania japoneză NEC va răspunde de proiectarea generală și construcția sistemului, în timp ce Sumitomo Electric va furniza fibra optică.

Aproximativ 100 de amplificatoare pe traseul de 7.000 de kilometri

Transportarea datelor prin Atlantic ridică însă o altă problemă tehnică: semnalele optice trebuie să parcurgă mii de kilometri fără ca degradarea lor să compromită comunicațiile.

Cablurile submarine folosesc în acest scop repetoare instalate la anumite intervale, care amplifică prin intermediul laserelor semnalele optice. Pentru un cablu submarin de aproximativ 7.000 de kilometri sunt necesare, în mod obișnuit, circa 100 de astfel de dispozitive.

Petal va utiliza o tehnologie denumită „fan-in/fan-out”. La intrarea într-un repetor, semnalele celor două nuclee ale fibrei sunt separate, amplificate individual și apoi redirecționate către fibra dual-core pentru continuarea călătoriei.

Meta susține că această combinație tehnologică va permite dublarea capacității de transport a datelor fără o creștere proporțională a consumului de energie.

Cablurile submarine transportă aproape tot traficul global de internet

Infrastructura amplasată pe fundul mărilor și oceanelor reprezintă coloana vertebrală a comunicațiilor digitale mondiale. Potrivit datelor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor citate de publicație, aproximativ 99% din traficul global de internet este transportat prin cabluri submarine.

Petal continuă seria investițiilor Meta în această infrastructură. Compania a mai participat la proiecte precum Marea, devenit operațional în 2018, Amitie, în 2023, și Anjana, în 2025.

Marea, primul proiect transatlantic de fibră optică al companiei, are o capacitate de 192 Tbps. Prin comparație, Petal ar urma să ofere o capacitate de peste cinci ori mai mare.

„Atingerea unei capacități de un petabit pe secundă într-un sistem submarin transoceanic reprezintă un reper tehnologic major în istoria telecomunicațiilor globale”, a declarat Eduardo Mateo, director de strategie în divizia Submarine Networks a NEC.