Trupa Metallica a cântat pentru a patra oară la Bucureşti şi s-a alăturat campaniei Dăruieşte Viaţă pentru primul Spital de Oncologie şi Radioterapie Pediatrică din România. Rockerii au inclus în concert piesa ”De vei pleca”, a trupei Iris.

Rockerii de la Metallica au susţinut un nou concert la Bucureşti, miercuri, la Arena Naţională, în cadrul turneului "Worldwired". A fost a patra prezenţă a trupei Metallica în România după spectacolele susţinute în 1999, pe stadionul Lia Manoliu, 2008, pe stadionul Cotroceni şi în 2010, la Romexpo, în cadrul Sonisphere.

Înainte să apară în faţa publicului, trupa a donat 250.000 de euro prin fundaţia sa All Within My Hands pentru construirea primului spital oncologic pentru copii din România. ”Ultima parte a turneului European începe cu o donaţie specială. Împreună cu fanii care participă la spectacolul de pe Arena Naţională din Bucureşti, România şi printr-o feneroasă sponsorizare de la Mastercard, Metallica a oferit Dăruieşte Viaţă 250.000 de dolari înaintea concertului. Donaţia este destinată iniţiativei #NoiFacemUnSpital a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă”, a anunţat site-ul fundaţiei.

Publicul de pe Arena Naţională i-a întâmpinat făcând valuri, iar trupa nu a dezamăgit nici de această dată pe scenă. Legendara trupă a revenit în faţa fanilor români în componenţa James Hetfield (voce), Lars Ulrich (tobe), Kirk Hammett (chitară) şi Robert Trujillo (bas), într-un recital deschis de trupele Ghost şi Bokassa.

Metallica a ales să introducă în spectacolul de la Bucureşti din repertoriul rock românesc piesa ”De vei pleca”, a trupei Iris, moment anunţat ”Fără cuvinte!!!” pe pagina de Facebook Cristi Minculescu, Valer&Boro.

”Piele de găină e puţin spus!”, au spus rockerii români.

"Turneul «Worldwired» a revenit în Europa şi Marea Britanie, între 1 mai şi 25 august 2019, cu show-uri ce se desfăşoară pe stadioane, în parcuri şi chiar la un castel. După seria de concerte indoor din 2017 - 2018, ce a depăşit recorduri în 29 de locuri de pe tot continentul, Metallica revine în Europa şi Marea Britanie cu 25 de show-uri programate în peste 20 de ţări. Debutând pe 1 mai 2019, în Lisabona, turneul include oraşe în care Metallica nu a mai concertat de mulţi ani, printre care Milano, Zurich, Dublin, Bruxelles (pentru prima oară din 1988), Berlin, Moscova, Varşovia, Bucureşti, Gothenburg, şi chiar oraşe cu show-uri în premieră, cum ar fi Trondheim (Norvegia), Hämeenlinna (Finlanda) şi Tartu (Estonia)", anunţă organizatorii.

Una dintre cele mai apreciate formaţii rock din istorie, Metallica s-a înfiinţat în 1981. De-a lungul carierei, a lansat zece albume de studio, trei albume live, două EP-uri şi a vândut peste 125 de milioane de discuri în toată lumea, fiind recompensată cu nouă premii Grammy. Metallica poate fi considerată cu uşurinţă una dintre cele mai bune şi mai influente trupe heavy metal ale anilor '80. În loc să se alinieze trendului stabilit de restul formaţiilor de gen, trupa a ales să fie mai accesibilă, în acelaşi timp extinzând graniţele genului thrash, folosind viteza şi volumul nu doar din principiu, ci chiar pentru a sublinia structurile complicate ale compoziţiilor.

