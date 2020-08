Miliardarul Elon Musk îşi vinde casele pentru a se muta cu chirie. Suma pe care vrea să o obţină omul cu avere de 36.5 miliarde $

Miliardarul Elon Musk, în vârstă de 48 de ani, CEO al Tesla şi fondator al Space X, intenţionează să îşi vândă proprietăţile din California, cinci la număr, în schimbul sumei de 97.5 milioane $. El are o avere estimată la 36.5 miliarde $.

Casele lui Musk, localizate în Bel Air, respectiv Silicon Valley, au fost deja scoase la vânzare, şeful Tesla afirmând în emisiunea lui Joe Rogan că vrea să se mute cu chirie. El a mai notat şi într-o postare pe Twitter că vrea să scape de toate proprietăţile.

Între cele cinci proprietăţi se află şi un conac construit în 1916, cu un teren de 20 de hectare.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.