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NASA celebrează 250 de ani de la nașterea Statelor Unite cu imagini cosmice în culorile drapelului

Pentru a marca aniversarea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, NASA a publicat o colecție specială de patru imagini spectaculoase ale Universului, redate simbolic în roșu, alb și albastru.
NASA celebrează 250 de ani de la nașterea Statelor Unite cu imagini cosmice în culorile drapelului
Sursa foto: NASA
Andrei Rachieru
04 iul. 2026, 11:26, Life-Inedit
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Vizualurile au fost realizate pe baza observațiilor efectuate de Chandra X-ray Observatory, în colaborare cu alte instrumente de vârf.

Prima imagine surprinde Cassiopeia A, rămășițele unei stele explodate. Datele X de la Chandra, combinate cu observații în infraroșu de la James Webb Space Telescope, dezvăluie unda de șoc a supernovei și elementele împrăștiate în urma exploziei, precum fierul, calciul și oxigenul.

Foto: NASA

A doua imagine prezintă NGC 3603, un adevărat „leagăn stelar” din Calea Lactee. Aici, observațiile Chandra sunt completate de datele optice și ultraviolete obținute de Hubble Space Telescope, evidențiind unele dintre cele mai tinere și masive stele din galaxia noastră.

Foto: NASA

Colecția continuă cu galaxia spirală Messier 94, cunoscută pentru inelul său intens de formare stelară. Imaginea combină raze X și lumină vizibilă, oferind o perspectivă nouă asupra proceselor care alimentează nașterea stelelor.

Foto: NASA

Ultima imagine este dedicată roiului de galaxii ZwCl 0024+1652, celebru pentru rolul său în studiul materiei întunecate. Datele Hubble și Chandra scot la iveală atât galaxiile componente, cât și gazul extrem de fierbinte și masiv care umple clusterul.

Foto: NASA

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