„Nu o să mai ajungem niciodată acasă”. Care a fost cel mai înspăimântător moment al misiunii Artemis II în jurul Lunii

Comandantul misiunii Artemis II a NASA, Reid Wiseman, a dezvăluit cel mai înfricoșător moment din timpul călătoriei de zece zile în jurul Lunii.

El a declarat că s-a temut pentru scurt timp că el și echipajul nu vor mai reveni pe Pământ, după ce au depășit punctul de întoarcere.

Ei trebuiau să parcurgă 219.667 de mile marine, cea mai mare distanță parcursă vreodată de un echipaj uman, înainte de a se întoarce spre Pământ în a șasea zi a misiunii.

La un moment dat, indicatorul de distanță al navei spațiale „Integrity” a continuat să crească pe măsură ce au depășit punctul de întoarcere prevăzut, moment în care Wiseman s-a temut că ceva a mers teribil de rău, a povestit el publicului prezent la festivalul Starmus VIII la începutul acestei săptămâni.

„Centrul de control al misiunii din Houston ne spusese că distanța maximă ar fi de 219.667 de mile marine și că aceasta era cea mai mare distanță la care trebuia să ne aflăm de Pământ. Mă uitam la acest număr și am văzut că a ajuns la 219.667 (…) Dar, cam trei minute mai târziu, nu am văzut 219.666; am văzut 219.668. A crescut. M-am gândit: «Hm? Ce ciudat.»”, a povestit el, relatează Live Science.

„Acel a fost momentul în care am simțit o teamă reală”

„Și apoi, cam trei minute mai târziu, valoarea a ajuns la 219.669, iar acela a fost momentul în care am simțit o teamă reală, pentru că mi-am dat seama că merseserăm prea departe — că nu o să mai ajungem niciodată acasă — și așa că m-am speriat foarte tare”, a adăugat el, potrivit sursei citate.

În cele din urmă, comandantul a observat că distanța afișată a început să scadă. În tot acest timp, ceilalți membri ai echipajului se aflau la fereastră, efectuând observații științifice asupra Lunii, iar astronautul Agenției Spațiale Canadiene, Jeremy Hansen, trimitea rapoarte către centrul de control al misiunii — așa că momentul de teamă al lui Wiseman a trecut neobservat.

Când Wiseman a văzut că indicatorul de distanță a revenit la 219.668 de mile marine, a spus: „Ne întoarcem acasă”, iar echipajul a izbucnit în urale. „Știam că există șanse mari să reușim”, a adăugat el.

Misiunea Artemis II a fost lansată pe 1 aprilie și a durat zece zile. A fost primul zbor cu echipaj al capsulei spațiale Orion și prima misiune cu echipaj care a călătorit spre Lună de la Apollo 17 în 1972.