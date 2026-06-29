O nouă metodă de copiat la examene pune pe jar școlile. Ochelarii cu inteligență artificială schimbă regulile jocului

Metodele de fraudare a examenelor intră într-o nouă etapă odată cu apariția ochelarilor inteligenți dotați cu inteligență artificială. În mai multe țări asiatice, unde examenele au un rol decisiv în admiterea la universități și în carieră, astfel de dispozitive au fost deja folosite pentru a obține răspunsuri în timpul testelor, determinând autoritățile să caute noi soluții pentru prevenirea fraudelor, arată CNN.

Primele cazuri au fost descoperite în Coreea de Sud și Taiwan

În luna mai, două persoane care susțineau un examen de competență în limba engleză în Coreea de Sud au fost surprinse folosind ochelari inteligenți. Rezultatele acestui test sunt utilizate frecvent în procesele de angajare. În Taiwan, un candidat la examenul de admitere pentru o prestigioasă facultate de Medicină a fost descoperit purtând o pereche de ochelari inteligenți după ce supraveghetorii au observat un comportament neobișnuit. Verificarea a arătat că rama dispozitivului emitea căldură, indicând funcționarea componentelor electronice. Deși astfel de tentative nu sunt complet noi, experții spun că noile generații de dispozitive bazate pe inteligență artificială sunt mai greu de detectat, mai accesibile și capabile să funcționeze aproape autonom.

Cum funcționează tehnologia

Ochelarii inteligenți pot fotografia discret subiectele de examen și le pot transmite către modele de inteligență artificială. Răspunsurile generate sunt apoi afișate direct pe lentile sau transmise utilizatorului prin alte mijloace integrate în dispozitiv. Profesorul asociat Meng Zili, cercetător la Universitatea de Știință și Tehnologie din Hong Kong (HKUST), a testat această tehnologie folosind o pereche de ochelari comerciali în cadrul unui examen universitar de inginerie electrică.

Rezultatul experimentului a fost surprinzător: răspunsurile generate cu ajutorul inteligenței artificiale au obținut un punctaj care s-a clasat în primele cinci rezultate ale unei grupe cu peste 100 de studenți, depășind semnificativ media clasei, de 72 de puncte. Potrivit cercetătorului, experimentul ridică întrebări importante despre modul în care ar trebui concepute examenele într-o perioadă în care inteligența artificială poate rezolva rapid probleme complexe.

Autoritățile încearcă să țină pasul

În China, unde peste zece milioane de candidați susțin anual examenul național de admitere la facultate, autoritățile au introdus în această vară verificări suplimentare, inclusiv controlul tuturor perechilor de ochelari purtate de candidați. În Coreea de Sud, administratorii examenului național de admitere discută împreună cu Ministerul Educației măsuri suplimentare pentru prevenirea utilizării ochelarilor inteligenți, deși toate dispozitivele electronice sunt deja interzise în sălile de examen.

Și în Taiwan, universitatea unde a fost descoperit cazul recent analizează modificarea regulamentelor și a procedurilor privind utilizarea dispozitivelor inteligente în timpul examenelor. În Marea Britanie, șeful autorității care supraveghează examenele din Anglia a avertizat recent că ochelarii cu inteligență artificială și căștile inteligente ar putea amplifica fenomenul fraudării examenelor.

Educația trebuie să se adapteze

Specialiștii consideră că problema depășește simpla detectare a unor noi metode de copiat. Thomas Corbin, cercetător la Universitatea Deakin din Australia, susține că numărul cazurilor descoperite este probabil doar o mică parte din fenomenul real și compară impactul ochelarilor inteligenți asupra examenelor cu revoluția produsă de ChatGPT în cazul eseurilor.

La rândul său, profesorul Kong Siu Cheung, director al Centrului pentru Inteligență Artificială și Competențe Digitale din cadrul Universității de Educație din Hong Kong, consideră că soluția nu este interzicerea tehnologiei, ci adaptarea sistemelor educaționale astfel încât acestea să dezvolte gândirea critică și capacitatea elevilor de a analiza informațiile, fără a deveni dependenți de inteligența artificială. „Ar trebui să folosim tehnologia și inteligența artificială. Important este să nu externalizăm propria capacitate de a gândi”, afirmă profesorul. Creșterea rapidă a popularității acestor dispozitive arată că provocările pentru sistemele de învățământ vor continua să se amplifice, pe măsură ce inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața de zi cu zi.