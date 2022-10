O operă de artă avangardistă a fost expusă cu susul în jos timp de 75 de ani

Tabloul din 1941, o reţea complexă de benzi adezive roşii, galbene, negre şi albastre, intitulat New York City I, a fost expus pentru prima dată la MoMA din New York în 1945, dar a fost atârnat în colecţia de artă a landului german Renania de Nord-Westfalia din Düsseldorf începând cu anul 1980, notează The Guardian.

Modul în care este atârnat în prezent tabloul arată că liniile multicolore se îngroaşă în partea de jos, sugerând o versiune extrem de simplificată a unei linii de orizont. Cu toate acestea, când curatoarea Susanne Meyer-Büser a început să cerceteze noua expoziţie a muzeului despre artistul olandez de avangardă, şi-a dat seama că imaginea ar trebui să fie inversă.

"Îngroşarea grilei ar trebui să fie în partea de sus, ca un cer întunecat", a spus Meyer-Büser. "Odată ce am subliniat acest lucru celorlalţi curatori, ne-am dat seama că era foarte evident. Sunt 100% sigur că imaginea este inversă".

Indiciile care sugerează o agăţare incorectă sunt multipli. Tabloul în ulei cu acelaşi nume şi de aceleaşi dimensiuni, New York City, care este expus la Paris, la Centrul Pompidou, prezintă îngroşarea liniilor în partea de sus.

O fotografie din atelierul lui Mondrian, realizată la câteva zile după moartea artistului şi publicată în revista americană de lifestyle Town and Country în iunie 1944, arată, de asemenea, acelaşi tablou aşezat pe un şevalet în sens invers.

Meyer-Büser a declarat că este probabil ca Mondrian să fi început stratificarea complexă cu o linie chiar în partea de sus a cadrului şi apoi să o coboare, ceea ce ar explica şi de ce unele dintre liniile galbene se opresc la câţiva milimetri de marginea de jos.

"A fost o greşeală când cineva a scos lucrarea din cutie? A fost cineva neglijent atunci când lucrarea a fost în tranzit?", a declarat curatorul. "Este imposibil de spus".

— Der Mipff (@mipff) October 27, 2022