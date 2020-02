O rocă rară, de la începuturile Sistemului Solar, a fost găsită în curtea unei case

Obiectul conţine substanţe care ar fi putut să existe în Sistemul nostru Solar în urmă cu 4,5 miliarde de ani, aceleaşi conţinute de planetezimalele care ar fi format şi adus apa pe Terra.

Pe 12 septembrie 2019, peste 500 de oameni din Olanda, Germania, Belgia, Danemarca şi Marea Britanie au spus că au văzut un meteorit luminând cerul. În ziua următoare, Erik Due-Hansen din Flensburg, Germania, a găsit în curtea casei sale o rocă neagră, de doar 24,5 grame. Roca a fost dusă la Institutul de planetologie al Universităţii Münster, unde a fost analizată, iar cercetătorii au stabilit că face parte dintr-o clasă rară de meteoriţi, "condrit carbonat", ce datează de la începuturile Sistemului nostru Solar, potrivit phys.org.

Meteoritul Flensburg conţine sfere de 0,05-1 milimetri bogate în minerale de tip filosilicaţi şi carbonaţi, care au nevoie de apă pentru a se forma. Acest lucru sugerează că roca este formată din aceleaşi substanţe conţinute de planetezimalele - corpuri care nu au crescut niciodată atât de mult pentru a fi considerate planete - care au format şi adus apa pe Terra, la începuturile sale.

Descoperirea este incitantă pentru oamenii de ştiinţă: aceşti meteoriţi reprezintă doar 3% din totalul celor căzuţi pe Terra şi sunt extrem de importanţi pentru că ei conţin informaţii despre compuşii care ar fi putut să existe în Sistemul Solar în urmă cu 4,5 miliarde de ani.

Poate cel mai celebru condrit carbonat este meteoritul Murchison, ce conţine molecule precum aminoacizi şi zaharuri.

