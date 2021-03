Pasiunea nu are vârstă. O dansatoare de 100 de ani continuă să impresioneze prin talentul său

Dinkie Flowers, din Shoreham, West Sussex este o dansatoare în vârstă de aproape 100 de ani, conform celor de la BBC. Ea continuă să danseze chiar şi la această vârstă şi predă cursuri de 2 ori pe săptămână.

Dinkie povesteşte că pasiunea sa pentru dans a început să se manifeste de când era mică şi avea doar 3 ani. La aproape 100 de ani, Dinkie dansează de peste 90 de ani.

Cariera sa de dansatoare a început, însă, pe gheaţă, practicând patinajul artistic. Mişcările sale şi felul în care simţea muzica au atras atenţia şi a fost cooptată într-o trupă de dans. De atunci, Dinkie a dansat fără încetare şi a văzut întreaga lume cu spectacolele sale.

În prezent, Dinkie predă ore de dans de 2 ori pe săptămână.

”Dacă aş putea da o lege, i-aş obliga pe toţi să facă mişcare în fiecare săptămână!”, spune dansatoarea Dinkie Flowers.

