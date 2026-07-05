Prima pagină » Life-Inedit » Pleci în destinații cu un climat cald și umed? Acestea sunt piesele vestimentare pe care trebuie să le pui în bagaj

Pleci în destinații cu un climat cald și umed? Acestea sunt piesele vestimentare pe care trebuie să le pui în bagaj

Vara și-a intrat în drepturi, iar cei care și-au planificat vacanțe în destinații cu un climat cald și umed trebuie să își „adapteze” bagajul cu piese vestimentare pentru acele locuri.
Pleci în destinații cu un climat cald și umed? Acestea sunt piesele vestimentare pe care trebuie să le pui în bagaj
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
05 iul. 2026, 14:12, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

O vacanță într-o destinație exotică reprezintă o ocazie de reîncărcare a bateriilor și de relaxare, însă alegerea hainelor potrivite pentru diferite condiții climatice poate fi departe de a fi simplă.

Printre cele mai frecvente greșeli se numără lipsa de organizare, împachetarea excesivă și neglijarea calității țesăturilor, spune expertul în modă Alex Longmore, potrivit DPA. 

Pe de altă parte, stilista Lisa Talbot, care a colaborat cu branduri precum H&M, a subliniat că femeile trec adesea cu vederea modul în care umiditatea influențează alegerea hainelor.

Iată câteva sfaturi privind alegerea pieselor vestimentare atunci când vacanța programată este într-o destinație cu un climat cald și cu umiditate mare.

Haine versatile în locul articolelor vestimentare unice

O pereche de pantaloni largi din in nu ar trebui să lipsească din bagaj, deoarece sunt respirabili și versatili. De asemenea, Longmore recomandă pantalonii de o singură culoare în locul unei perechi cu imprimeu, pentru că se asortează cu mai multe bluze, fără a ocupa spațiu în plus.

De asemenea, și pantalonii în stil pijama cu dungi albastre și albe sunt indispensabili, deoarece pot completa, la fel, stilul vestimentar.

O altă soluție: ținute asortate și bijuterii care să completeze stilul

Pentru a călători și mai ușor, Talbot este o susținătoare ferventă a ținutelor asortate formate din pantaloni scurți și top.

„Poți purta articolele împreună sau le poți separa și purta separat, astfel încât să ai mai multe opțiuni de ținute, dar să ocupi mai puțin spațiu în bagaj”, a spus stilista, potrivit DPA.

Pentru mai multe opțiuni vestimentare, nu trebuie să împachetezi mai multe haine, întrucât ținuta poate fi completată de bijuterii.

Acestea pot „îmbogăți ținutele și se pot adapta atât pentru zi, cât și pentru seară”, spune Talbot.

Ținuta vestimentară cu accesorii pentru cap

Alături de pălăriile de soare, Talbot afirmă că bandanele sunt printre cele mai râvnite articole ale acestei veri.

„Le poți imprima, le poți colora, iar ele îți vor proteja capul”, spune ea.

Deși bandanele sunt populare, Talbot spune că sunt mai puțin solicitate pentru ținutele de seară. Totuși, bandanele sunt un accesoriu ideal pentru a-ți îmbunătăți ținuta de zi și pot chiar să adauge un plus de stil costumelor de baie de zi cu zi.

Hainele închise la culoare pot fi purtate, dar altceva contează

În general se recomandă purtarea hainelor de culori deschise în sezonul cald, pentru a nu atrage căldura. Totuși, Talban vine cu o perspectivă interesantă și nu descurajează purtarea hainelor închise la culoare, dar accentuează ca acestea să fie purtate seara.

„Negrul va atrage căldura, dar seara, când se răcorește, o rochie neagră cu o pereche de sandale albe ar fi o ținută foarte frumoasă”, adaugă ea

Prea multe rochii strică

Există tendința ca pentru vacanțele în destinații exotice să se pună în bagaje mai multe rochii. Se recomandă rochiile negligee, pentru că ocupă mai puțin spațiu. Totuși, dacă dorești să iei mai multe rochii, Talbot sugerează rochiile midi.

„Sunt potrivite pentru doamnele care nu vor să-și arate genunchii, dar vor să se simtă răcorite. O rochie midi te poate însoți de la zi la noapte, cu ajutorul accesoriilor”, a conchis Talbot.

Recomandarea video

BREAKING | Tribunalul București anunță că pregătește completuri specializate în ONG-uri, după cele specializate în partide politice
G4Media
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
GSP.ro
Fost candidat la șefia USR, consilier pentru mai mulți parlamentari, manager de proiect în partid, înjură America și pe președintele Trump: „Micuța căsuță albă, unde noaptea te poți p… direct în Biroul Oval! Asta merită Trump, America, de ziua ei!”. Ce a declanșat reacția vulgară a USR-istului
Gandul
Cabral, primele imagini cu noua iubită! Se anunță o mega-relație în showbiz
Cancan
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
Prosport
Promisiunea făcută de Ucraina României după incidentul cu drona din Portul Constanța. Ce prevede noul protocol
Libertatea
Cât de sănătoasă este combinația brânză-roșii vara, în realitate. Mihaela Bilic spulberă mitul
CSID
Artificiile trase de Ziua Americii puteau să doboare un avion: „Tocmai am auzit o bubuitură!”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da