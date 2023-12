Pornhub dezvăluie tendinţele şi ce ţară europeană a urmărit cel mai mult porno online în 2023

Pornhub a publicat rezultatele căutărilor de anul acesta, oferind o privire detaliată asupra consumului de conţinut pentru adulţi în 2023, scrie Euro News.

Topul căutărilor - Termenul cel mai căutat în acest an a fost ”hentai”, menţinându-şi poziţia pentru al treilea an consecutiv. Creşterea constantă poate fi atribuită popularităţii crescute a jocurilor video precum Zelda: Tears of the Kingdom, dar şi a jocurilor Overwatch, Fortnite şi a anime-urilor la nivel global.

Trenduri notabile - Categoria MILF a crescut cu un loc, devenind a 5-a cea mai vizionată la nivel mondial, iar categoria Mature a câştigat un loc pentru a deveni a 7-a cea mai vizionată la nivel mondial, cu o creştere de popularitate de 69%. În 2023, dimensiunile au fost un subiect de interes major, cu termenii "mare", "mai mare" şi "cel mai mare" în creştere cu 177% la nivel global.

Cuvinte cheie - Căutările care conţin ”android” şi ”robot” au crescut, arătând că tehnologia a pătruns nu doar în obiceiurile zilnice ale oamenilor, ci şi în interesele lor porno. Căutările care conţin ”uniformă” au crescut cu 243% la nivel mondial, iar căutările pentru ”terapie” au crescut cu 344% din 2022.

Evenimente care au schimbat traficul - Evenimente live precum Super Bowl 57, încoronarea regelui Charles al III-lea, Eurovision, UEFA Champions League, Apple Event şi Sanremo Festival au avut un impact semnificativ asupra traficului pe site-ul porno.

Ţările cu cel mai mare trafic:

Top 5 global: SUA ocupă prima poziţie, urmate de Filipine, Franţa, Mexic şi Marea Britanie.

Top ţări europene: Franţa ocupă prima poziţie în Europa, iar Germania se află pe locul şapte, Italia pe locul opt şi Spania pe locul unsprezece.

Pentru o analiză detaliată şi pentru a explora şi alte categorii, puteţi consulta Raportul Anual Pornhub 2023.