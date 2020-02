Posibilă răsturnare de situaţie în cazul lui Quaden Bayles, băiatul hărţuit pentru nanism. Unele voci susţin o teorie care ar putea schimba întreaga poveste / Dovezile care contrazic detractorii

Clipul devenit viral, în care Quaden Bayles, un băieţel de nouă ani, plânge deoarece este hărţuit pentru nanism, a atras atenţia lumii întregi. O sumă considerabilă de bani a fost colectată pentru copil, în urma unei campanii globale. Cu toate acestea, există voci care susţin că întreaga poevste este o farsă, relatează Insider.

Mama lui Quaden Bayles a mai postat în trecut clipuri despre fiul ei, care au atins un oarecare grad de popularitate. Aceasta a apărut şi la câteva emisiuni de televiziune din Australia pentru a vorbi despre boala de care suferă băieţelul.

Cel mai recent clip cu Quaden Bayles de pe reţelele de socializare a avut un impact neaşteptat şi a strâns peste 24 de milioane de vizualizări.

În urma campaniei iniţiată de actorul Brad Williams s-au strâns 360.000 de dolari de la peste 16.000 de donatori din lumea întreagă. Chiar şi actorul Hugh Jackman şi-a adus contribuţia.

Cu toate acestea, în foarte scurt timp, reţelele de socializare au fost invadate de conspiraţii care susţin că Quaden Bayles este de fapt un actor de 18 ani care a păcălit pe toată lumea.

Una dintre cele mai controversate postări afirmă că Bayles este o celebritate bogată de pe platformele de socializare care şi-a şters pozele de la petrecerea sa de majorat.

wtf is this ? hes 18? and an actor? #QuadenBayles pic.twitter.com/301MlLdTma