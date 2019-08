Prinţul Andrew, surprins în timp ce i se făcea un masaj la picioare, la reşedinţa lui Epstein, miliardarul care s-a sinucis în închisoare

Informaţia apare într-un e-mail trimis în 2013 de celebrul agent literar american John Brockman scriitorului Evgheni Morozov, mesajul fiind publicat joi de The New Republic.

În articolul din The New Republic, Morozov a explicat că este pe punctul de a întrerupe legăturile cu Brockman, pentru că agentul literar nu a făcut publice legăturile sale cu Epstein. În acest context a dat ca exemplu acest e-mail din 2013, în care Brockman îi povestea despre o vizită făcută de el la apartamentul newyorkez al lui Epstein, prilej cu care şi-a dat seama că acolo se afla şi prinţul Andrew.

În acel mesaj, Brockman nota că fotografii ale prinţului Andrew şi Jeffrey Epstein apăreau la puţin timp după în publicaţia The Post, sub titlul "The Prince and the Perv" (Prinţul şi Perversul).

Mesajul a fost redactat la trei ani după ce prinţul Andrew, care a negat vehement orice implicare a sa în infracţiunile de care era acuzat miliardarul, fusese fotografiat plimbându-se prin New York alături de Epstein.

Joi seară, reprezentanţii familiei regale britanice au refuzat să comenteze mesajul lui Brockman şi au subliniat încă o dată că "orice sugestie de comportament nepotrivit (al prinţului Andrew, fiul mijlociu al reginei Elizabeth a II-a, n.r.) faţă de persoane minore este falsă".

Duminică, reprezentanţii familiei regale au dat publicităţii un alt comunicat, potrivit căruia prinţul Andrew "a rămas perplex după ce a auzit de zvonurile despre presupusele infracţiuni comise de Jeffrey Epstein". Prinţul "deplânge exploatarea fiinţelor umane şi sugestia că ar fi putut trece cu vederea, participa sau încuraja un astfel de comportament este odioasă".

Prinţul Andrew l-ar fi cunoscut pe Epstein la sfârşitul anilor 1990, prin intermediul iubitei din epocă a miliardarului, Ghislaine Maxwell, fiica unui mogul media, Robert Maxwell. În 2001, în locuinţa din Londra a lui Ghislaine Maxwell, prinţul Andrew a fost fotografiat îmbrăţişând-o pe Virginia Giuffre, pe atunci în vârstă de 17 ani. Potrivit unor documente din instanţă, aceasta l-a acuzat ulterior pe Epstein că a obligat-o să întreţină relaţii sexuale cu prinţul, în mai multe rânduri.

