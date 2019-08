Prinţul George, ironizat de o prezentatoare TV pentru pasiunea sa pentru balet/ Gest de suflet făcut de peste 300 de dansatori / VIDEO

Evenimentul a avut loc în Times Square din New York, în faţa studiourilor unde este realizată emisiunea "Good Morning America" a postului TV ABC.

Săptămâna trecută, realizatoarea TV Lara Spencer l-a ironizat pe micul prinţ după ce a a aflat că acesta va lua lecţii de dans clasic după ce va începe şcoala, în septembrie.

"Prinţul William (tatăl copilului, n.r.) spune că George adoră baletul. Trebuie să îţi spun ceva, William... vom vedea cât va dura asta", a spus Spencer, care imediat a fost criticată de telespectatori pe reţelele de socializare online.

La flash mob, organizat luni, sub sloganul "Şi băieţii dansează" (#BoysDanceToo), au participat balerini de toate vârstele.

"Sunt atât de mândru de acest gest de susţinere din partea comunităţii de dansatori, care se luptă împreună pentru un subiect atât de important", a scris dansatorul profesionist Alex D. Wong, care a difuzat imagini de la flash mob pe contul său de pe platforma Instagram.

"Când eram mic, aproape că am renunţat la dans - îmi spuneam mereu că dansul este pentru fete. Le-a luat doi ani părinţilor mei să mă convingă şi sunt încântat că m-am lansat. Sper ca noua generaţie de băieţi să nu se mai confrunte cu acest gen de intimidare, prin care mulţi dintre noi am trecut", a mai scris acesta.

În faţa unui val de critici, Lara Spencer şi-a prezentat scuze în direct, luni dimineaţă, înainte de flash mob, calificându-şi comentariul drept "insensibil şi stupid".

