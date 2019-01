Procesul lui Harvey Weinstein începe în luna mai. Care sunt acuzaţiile aduse împotriva producătorului de film

Procesul în care producătorul de film Harvey Weinstein va fi judecat pentru agresarea sexuală a două femei va începe pe 6 mai, la un tribunal din Manhattan, New York, potrivit Reuters.

61 afişări

Pe 31 mai 2018, un mare juriu de la o instanţă din New York l-a inculpat pe Harvey Weinstein pentru viol şi alte delicte cu caracter sexual, victimele fiind două femei. Faptele datează din 2013 şi 2006, iar poliţia nu a făcut publică identitatea celor două victime. Potrivit autorităţilor americane, una dintre femei a fost violată, iar cealaltă a fost obligată să facă sex oral.

Pe numele lui Weinstein au fost formulate cinci capete de acuzare, inclusiv viol, iar producătorul, care a pledat nevinovat, riscă chiar şi o pedeapsă cu închisoarea pe viaţă, dacă va fi găsit vinovat.

Peste 70 de femei, printre care actriţe precum Rose McGowan, Angelina Jolie, Salma Hayek şi Gwyneth Paltrow, l-au acuzat pe Harvey Weinstein de hărţuire sexuală, viol sau agresiune, în urma apariţiei, la începutul lunii octombrie 2017, a unui articol în The New York Times în care erau oferite detalii cu privire la mai multe plângeri pe numele producătorului de film. Weinstein, în vârstă de 66 de ani, a negat acuzaţiile, dar este subiectul mai multor anchete ale poliţiilor din Los Angeles şi Londra. La New York a fost, însă, pentru prima oară când a fost şi inculpat.

Avocatul lui Weinstein, Benjamin Brafman, a confirmat data de începere a procesului de la New York, în timp ce procuratura din Manhattan nu a comentat asupra acestui subiect.

O audiere în acest caz a fost stabilită pe 7 martie.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.