Regizor de Hollywood, condamnat la închisoare pentru că a înșelat Netflix cu suma de 11 milioane de dolari

Regizorul și scenaristul Carl Rinsch a fost condamnat, luni, la doi ani și jumătate de închisoare. El a fost găsit vinovat, după ce acesta a cerut gigantului Netflix 11 milioane de dolari pentru un serial SF care nu a mai fost finalizat, potrivit The Guardian.

Regizorul este cunoscut pentru filmul său fantasy cu samurai din 2013, „47 Ronin”. El a fost condamnat încă din decembrie 2025 pentru fraudă electronică la nivel federal, dar și alte acuzații.

Bărbatul le-ar fi spus reprezentanților companiei Netflix că are nevoie de 11 milioane de dolari pentru a termina serialul „White Horse”, însă a virat banii într-un cont personal și a cheltuit sume uriașe pe mașini de lux, ceasuri, haine și articole de uz casnic, inclusiv 638.000 de dolari pe două saltele.

In fața instanței, bărbatul a declarat că faptele au fost determinate de probleme de sănătate mintală și probleme legate de medicație, pe care, potrivit acestora, le abordează acum cu ajutorul unui nou specialist. Susținătorii săi, printre care și Keanu Reeves, au cerut instanței să-i acorde clemență.

Problemele sale psihologice nu au fost descrise în instanță, iar el și avocații săi au refuzat să ofere detalii în acest sens ulterior.

Procurorii au susținut că Rinsch – care datorează aproximativ 11 milioane de dolari cu titlu de despăgubiri – ar trebui să execute o pedeapsă de cinci ani de închisoare.

„Domnul Rinsch a beneficiat de toate avantajele posibile”, inclusiv averea familiei, o educație de elită, prieteni celebri și o carieră de succes, a declarat procurorul David Markewitz în fața instanței. Motivul lui Rinsch, a spus procurorul, „a fost lăcomia pură”, a susținut procurorul.

Judecătorul federal american Jed S. Rakoff a afirmat că problemele de sănătate mintală ale lui Rinsch „ar putea explica unele dintre excesele comise”, dar nu „infirmă concluzia instanței potrivit căreia acesta era hotărât să mintă pentru a obține sume substanțiale de bani de la Netflix și să mintă din nou pentru a-și acoperi faptele”.